Восстановление и стабилизация систем продолжается: какая ситуация со светом и теплом в Киеве

Ситуация с энергообеспечением Киева значительно ухудшилась. После последних атак правый берег столицы оказался в таком же затруднительном положении, как и левый — сейчас весь город находится в режиме экстренных отключений света. Работы по восстановлению теплоснабжения в дома продолжаются круглосуточно.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили гендиректор энергопоставщика YASNO Сергей Коваленко и прессслужба Минразвития.

Что со светом в Киеве?

Жители столицы подают в элик количество заявок о проблемах со светом.

"Надо понимать, что ресурс бригад ограничен. И получается так, что примерно 70% выездов – это условно ложные. То есть люди делают заявки, из-за того, что света меньше, чем ожидали. Или проблемы на домах. И только 30% это реальные проблемы, где нужно вмешательство бригад сетей", - отметил СЕО YASNO Коваленко.

По его словам, только 30% заявок об отсутствии света – это реальные проблемы, где необходимо вмешательство бригад сетей. Ресурс ремонтных бригад ограничен, поэтому приоритет предоставляется сложным аварийным участкам.

Есть ли тепло в домах киевлян?

Атака 9 января оставила без отопления около 6 тысяч многоэтажек Киева. На сегодняшний день коммунальщикам удалось вернуть тепло более чем к 5,5 тысячи домов. Однако ситуация остается критической из-за сильных морозов.

По словам заместителя министра развития общин Константина Ковальчука, без тепла до сих пор остаются менее 500 домов. Самая сложная ситуация в Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах столицы

Задержка связана с необходимостью технического слива воды из сетей, чтобы трубы не разорвались от холода. Сейчас происходит поэтапный перезапуск систем. В помощь местным бригадам привлекают аварийные команды из других районов города. Водоснабжение и водоотвод в Киеве работают стабильно.

В Киевской области, в частности в Бучанском районе, системы жизнеобеспечения также работают в сложных условиях, используя резервное питание там, где это необходимо. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и экономно потреблять электроэнергию после ее включения.

Для поддержки горожан в столице развернуто более 1300 пунктов несокрушимости и обогрева. Для их работы ГСЧС предоставляет мощные генераторы, полностью обеспеченные топливом.

Напомним, 9 января в Киеве полностью восстановлено водоснабжение. Вместе с городскими властями и Минэнерго продолжаются работы по возобновлению теплоснабжения.