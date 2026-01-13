Запланована подія 2

Ситуация сложная: в Киеве дефицит электроэнергии даже для обеспечения критической инфраструктуры – Кличко

Киев
После обстрела 13 января в Киеве еще больший дефицит электроэнергии, даже для обеспечения критической инфраструктуры.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, энергетики работают, но ситуация очень сложная.

"Что касается тепла - без отопления сейчас около 500 многоэтажек. Ремонтные бригады тоже работают днем и ночью", - отметил Кличко.

Он также акцентировал на том, что информация о якобы закрытии супермаркетов крупных сетей не соответствует действительности.

Напомним, в Киеве и Бучанском районе области 13 января ввели экстренные отключения света.

Автор:
Светлана Манько