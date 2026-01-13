Novus и "Сільпо" сообщили о временной остановке работы части магазинов из-за отключения света

Из-за отключения света в Киеве и области и минусовой температуры часть супермаркетов сетей Novus и "Сільпо" могут временно приостанавливать работу.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в официальных заявлениях сетей Novus и "Сильпо" .

Оборудование выходит из строя

"Команда Novus делает все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу магазинов и быть рядом с вами. Из-за отключения не все магазины могут работать в обычном режиме", - говорится в сообщении Novus.

Там просят клиентов заранее проверять актуальный график работы – по ссылке или по телефону горячей линии 0 800 601 729.

В "Сильпо" заявили, что из-за низкой температуры и частичные блэкауты оборудование в отдельных супермаркетах порой выходит из строя.

"В таких случаях супермаркет может быть ненадолго закрыт. В то же время команды на местах делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу", - подчеркнули в компании.

Чтобы узнать, работает ли конкретный супермаркет «Сільпо», покупатели могут позвонить по телефону на горячую линию по номеру 0800 301 707.

Ранее ряд медиа и телеграмм каналов написали, что генераторы, используемые для обеспечения работы магазинов в отсутствие электричества, не выдерживают напряжения. В результате этого ритм работы торговых сетей сильно нарушен. Некоторые супермаркеты вынуждены ограничивать часы работы или совсем закрываться до решения проблем с обеспечением энергообеспечения.

В ответ на это сеть АТБ заявила, что работает в штатном режиме. Магазины снабжены автономным питанием и могут работать при отключении света.