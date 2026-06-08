Правительство утвердило методику управления арестованными активами

Кабинет министров утвердил Методику определения возможности осуществления управления арестованными активами. Документ разработало АРМА во исполнение обновленного законодательства об управлении активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на АРМА .

Методика устанавливает единый подход к оценке того, можно ли эффективно управлять арестованным активом и сохранить его экономическую стоимость. Процедуру оценки будут проводить по унифицированным правилам, что должно повысить прозрачность управленческих решений по имуществу, переданному государству.

Согласно закону, АРМА по обращению прокурора будет проводить идентификацию актива. Речь идет о комплексе мер по установлению характеристик и особенностей имущества, чтобы определить наиболее целесообразный способ управления им.

Утвержденная методика определяет порядок:

обследование и обзор активов;

документирование их состояния;

сбора информации и подтверждающих данных по характеристикам имущества;

взаимодействия с правоохранительными и другими государственными органами для получения доступа к активам.

После идентификации АРМА будет формировать вывод о возможности эффективного управления активом и определять оптимальный способ такого управления.

При подготовке вывода будут учитываться:

экономический потенциал актива;

возможные источники доходов;

потребность в материально-технических и кадровых ресурсах;

расходы на хранение и обслуживание;

сравнительную экономическую эффективность управления активом и его реализации.

Принятие постановления должно обеспечить практическое выполнение обновленных правил управления арестованными активами. Для государства это важно, поскольку речь идет о сохранении экономической стоимости переданного в управление имущества и более обоснованном выборе между управлением активом и его продажей.

Напомним, ранее правительство одобрило примерные договоры управления арестованными активами, разработанные Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА). Решение должно повысить прозрачность процедур и унифицировать подходы к отбору управляющих.