АРМА объявила конкурсы на управление активами Жеваго и бизнес-центром "Кришталь"

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов объявило о новых конкурсах по отбору управляющих арестованных активов, среди которых имущество, связанное с подсанкционными лицами и компаниями, находящимися под уголовными производствами.

Речь идет, в частности, о недвижимом имуществе, принадлежащем обществу "СКН "Современная коммерческая недвижимость" и связанному с активами Константина Жеваго. Отбор управляющего будет осуществляться через систему Prozorro на конкурентной основе.

Отдельно АРМА инициировала процедуру замены управляющего бизнес-центра "Кристалл", входящего в перечень арестованных активов компании "Гута-Стекло" и ранее связанного с гражданами России Виктором Виноградовым и Андреем Ипполитовым, в отношении которых применены санкции СНБО.

В агентстве отмечают, что все процедуры отбора управляющих осуществляются по унифицированным критериям оценки с применением конкурсных механизмов и системы контроля эффективности управления активами.

Такой подход должен минимизировать коррупционные риски и обеспечить прозрачное вовлечение частных компаний в управление имуществом.

В АРМА подчеркивают, что в условиях войны и экономического давления Украина формирует практику управления арестованными активами, при которой имущество подсанкционных лиц и фигурантов уголовных производств должно работать на экономику государства.

Что известно о Жеваго

Константину Жеваго еще в 2019 году объявили о подозрение в присвоении и отмывании имущества. Речь шла о растрате 113 млн. дол. банка "Финансы и кредит" Также о подозрении сообщили ряду топ-менеджеров финучреждения. В июле 2021 года Жеваго был объявлен в международный розыск.

В декабре 2022 года французские стражи порядка задержали Жеваго на горнолыжном курорте Куршевель, но впоследствии он вышел на свободу под залог. В ноябре 2023 года Верховный суд Франции окончательно отказал Украине в экстрадиции Жеваго. В Украине его заочно арестовали в июле 2024 года.

В январе 2023 года Фонд гарантирования вкладов подал иск против Жеваго в размере 46 млрд грн для возмещения убытков банка "Финансы и Кредит" и его кредиторов. В марте Хозяйственный суд Киева арестовал часть активов компании Жеваго Ferrexpo, а также вертолет бизнесмена, переданного военным.