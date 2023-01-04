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Категория
Банки
Дата публикации

Фонд гарантирования вкладов подал иск против Жеваго на сумму 46 млрд. гривен

Фонд гарантирования вкладов подал иск против Жеваго на сумму 46 млрд. гривен

Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал против собственника банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго иск о возмещении убытков банка и его кредиторов на сумму 46 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

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"Мы получили финальные выводы от лондонских юристов летом этого года и начали готовиться к процессу в Украине. У нас крепкая доказательная база – более 7000 оригиналов и копий документов – писем, описаний схем и материалов кредитных дел общим объемом около 300 тысяч страниц", – отметил отметил заместитель директора-распорядителя Фонда Виктор Новиков.

В пресс-службе отметили, что главной причиной неплатежеспособности банка "Финансы и кредит" и нехватки средств для полного расчета с его кредиторами стали значительные убытки от схемного вывода средств путем кредитования связанных с собственником банка компаний. Эти компании не вернули полученные кредиты и в большинстве своем оказались неплатежеспособными.

"Фактически удалось установить, что в схемах вывода средств (нанесение ущерба), кроме банка были задействованы связанные компании-заемщики, имущественные поручители и нерезиденты – поставщики товаров, и все эти юридические лица, включая Банк, контролировались в конечном счете Жеваго", – сказано в сообщении.

Сообщается, что при кредитовании упомянутых заемщиков Банк использовал схему перекрестного обеспечения (cross-collateralization) – принимал в залог по кредиту обеспечение по другому кредиту того же или иного связанного заемщика, преимущественно неликвидное имущество с безосновательно завышенной стоимостью (в отдельных случаях - в сотне раз).

"Яркие примеры принятого банком залога по кредитам: отходы обогащения железных руд (часть государственного фонда недр, принадлежащего народу Украины и согласно законодательству не может выступать залогом); права на получение несуществующих товаров по контрактам связанным с Жеваго заемщиками с его же иностранными компаниями; права требования товаров/ денежных средств по никогда не возникающим контрактам; акции связанных с Банком компаний-заемщиков с завышенной стоимостью и т.д.", - говорится в сообщении пресс-службы.

Связанные заемщики как минимум с 2011 года перечисляли значительную часть полученных в Банке кредитных средств в пользу ряда компаний-нерезидентов. Средства перечислялись как подписка на поставку товаров. Никакой поставки товаров по этим контрактам не было.

Отчетность компаний-нерезидентов свидетельствует об их подконтрольности владельцу банка и о неспособности априори выполнить заключенные контакты из-за незначительного размера бизнеса, отсутствия нужных производственных мощностей, запасов готовой продукции или активов и т.д. Некоторые компании вообще не осуществляли деятельности и не отражали в отчетности поступления средств по контрактам.

Однако банк "Финансы и кредит" выдавал заемщикам новые и новые транши по кредитам, которые вновь перечислялись нерезидентам. На основании новых контрактов возвращались средства по предыдущим. Схема работала до августа 2014, когда компании-нерезиденты прекратили возврат средств. Права требования к этим компаниям были переданы банку в залог по новым кредитам.

"Из-за систематического кредитования связанных с Жеваго заемщиков и перечисления средств принадлежащим ему же компаниям-нерезидентам по фиктивным контрактам из Банка было выведено более 223,1 млн долл. и 18,4 млн евро. Выгодоприобретатель в этой схеме – непосредственно Жеваго. Общий размер причиненный Банку ущерб от кредитования связанных с его владельцем компаний составляет почти 46 млрд грн", - сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.

Напомним, в сентябре 2019 года Жеваго заочно сообщили о подозрении в том, что он, как бенефициар банка "Финансы и кредит", организовал растрату 113 миллионов долларов этого финансового учреждения. Также о подозрении сообщили ряду топ-менеджеров банка. В июле 2021 года бывшего нардепа объявили в международный розыск. В ДБР отмечают, что ходатайствовали об экстрадиции Жеваго перед 38 странами.

Французские правоохранители 27 декабря задержали экснардепа и акционера банка "Финансы и Кредит" Жеваго на горнолыжном курорте Куршевель, а 29 декабря Суд города Шамбери (Франция) принял решение об экстрадиционном аресте украинского бизнесмена

Автор:
Степан Крьока