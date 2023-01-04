Фонд гарантирования вкладов подал иск против Жеваго на сумму 46 млрд. гривен

Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал против собственника банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго иск о возмещении убытков банка и его кредиторов на сумму 46 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

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"Мы получили финальные выводы от лондонских юристов летом этого года и начали готовиться к процессу в Украине. У нас крепкая доказательная база – более 7000 оригиналов и копий документов – писем, описаний схем и материалов кредитных дел общим объемом около 300 тысяч страниц", – отметил отметил заместитель директора-распорядителя Фонда Виктор Новиков.

В пресс-службе отметили, что главной причиной неплатежеспособности банка "Финансы и кредит" и нехватки средств для полного расчета с его кредиторами стали значительные убытки от схемного вывода средств путем кредитования связанных с собственником банка компаний. Эти компании не вернули полученные кредиты и в большинстве своем оказались неплатежеспособными.

"Фактически удалось установить, что в схемах вывода средств (нанесение ущерба), кроме банка были задействованы связанные компании-заемщики, имущественные поручители и нерезиденты – поставщики товаров, и все эти юридические лица, включая Банк, контролировались в конечном счете Жеваго", – сказано в сообщении.

Сообщается, что при кредитовании упомянутых заемщиков Банк использовал схему перекрестного обеспечения (cross-collateralization) – принимал в залог по кредиту обеспечение по другому кредиту того же или иного связанного заемщика, преимущественно неликвидное имущество с безосновательно завышенной стоимостью (в отдельных случаях - в сотне раз).

"Яркие примеры принятого банком залога по кредитам: отходы обогащения железных руд (часть государственного фонда недр, принадлежащего народу Украины и согласно законодательству не может выступать залогом); права на получение несуществующих товаров по контрактам связанным с Жеваго заемщиками с его же иностранными компаниями; права требования товаров/ денежных средств по никогда не возникающим контрактам; акции связанных с Банком компаний-заемщиков с завышенной стоимостью и т.д.", - говорится в сообщении пресс-службы.

Связанные заемщики как минимум с 2011 года перечисляли значительную часть полученных в Банке кредитных средств в пользу ряда компаний-нерезидентов. Средства перечислялись как подписка на поставку товаров. Никакой поставки товаров по этим контрактам не было.

Отчетность компаний-нерезидентов свидетельствует об их подконтрольности владельцу банка и о неспособности априори выполнить заключенные контакты из-за незначительного размера бизнеса, отсутствия нужных производственных мощностей, запасов готовой продукции или активов и т.д. Некоторые компании вообще не осуществляли деятельности и не отражали в отчетности поступления средств по контрактам.

Однако банк "Финансы и кредит" выдавал заемщикам новые и новые транши по кредитам, которые вновь перечислялись нерезидентам. На основании новых контрактов возвращались средства по предыдущим. Схема работала до августа 2014, когда компании-нерезиденты прекратили возврат средств. Права требования к этим компаниям были переданы банку в залог по новым кредитам.

"Из-за систематического кредитования связанных с Жеваго заемщиков и перечисления средств принадлежащим ему же компаниям-нерезидентам по фиктивным контрактам из Банка было выведено более 223,1 млн долл. и 18,4 млн евро. Выгодоприобретатель в этой схеме – непосредственно Жеваго. Общий размер причиненный Банку ущерб от кредитования связанных с его владельцем компаний составляет почти 46 млрд грн", - сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.

Напомним, в сентябре 2019 года Жеваго заочно сообщили о подозрении в том, что он, как бенефициар банка "Финансы и кредит", организовал растрату 113 миллионов долларов этого финансового учреждения. Также о подозрении сообщили ряду топ-менеджеров банка. В июле 2021 года бывшего нардепа объявили в международный розыск. В ДБР отмечают, что ходатайствовали об экстрадиции Жеваго перед 38 странами.

Французские правоохранители 27 декабря задержали экснардепа и акционера банка "Финансы и Кредит" Жеваго на горнолыжном курорте Куршевель, а 29 декабря Суд города Шамбери (Франция) принял решение об экстрадиционном аресте украинского бизнесмена