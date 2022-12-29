Суд у Франції заарештував екснардепа Жеваго для подальшої екстрадиції

Суд міста Шамбері (Франція) ухвалив рішення про екстрадиційний арешт українського бізнесмена, колишнього депутата Верховної Ради Костянтина Жеваго.

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Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань. Після цього почнеться розгляд документів щодо екстрадиції екснардепа в Україну.

Нагадаємо, що напередодні ДБР повідомило, що за його запитом французькі правоохоронці 27 грудня затримали екснардепа та акціонера банку "Фінанси та Кредит" на гірськолижному курорті Куршевель.

"Після намагань оскаржити правомірність затримання, фігурант погодився піти разом з представниками компетентних органів Франції", - йшлося у повідомленні.

Зазначалося, що на 28 грудня було заплановано обрання екстрадиційного арешту Жеваго, але офіційно про результат розгляду у середу українські правоохоронці так і не повідомили.

Нагадаємо, у вересні 2019 року Жеваго заочно повідомили про підозру у тому, що він як бенефіціар банку "Фінанси та кредит" організував розтрату 113 мільйонів доларів цієї фінансової установи. Також про підозру повідомили низці топменеджерів банку. У липні 2021 року колишнього нардепа оголосили в міжнародний розшук. У ДБР зазначають, що клопотали про екстрадицію Жеваго перед 38 країнами.