У Куршевелі затримали українського бізнесмена Костянтина Жеваго - ДБР

На гірськолижному курорті Куршевель за запитом України затримали українського бізнесмена та колишнього нардепа Костянтина Жеваго.

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Про це повідомила пресслужба ДБР.

"За запитом Державного бюро розслідувань французькі правоохоронці затримали екснардепа, акціонера банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго в елітному курорті Куршевель", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бізнесмен намагався оскаржити правомірність затримання, але все ж погодився піти разом з представниками компетентних органів Франції.

"Сьогодні заплановано обрання екстрадиційного арешту Жеваго у суді міста Шамбері. На цей час готується необхідний пакет документів для його екстрадиції з Французької Республіки в Україну", - повідомили в бюро.

Нагадаємо, у вересні 2019 року Жеваго заочно повідомили про підозру у тому, що він як бенефіціар банку "Фінанси та кредит" організував розтрату 113 млн доларів цієї фінансової установи. Також про підозри підозри повідомили низці топменеджерів банку. У липні 2021 року колишнього нардепа оголосили в міжнародний розшук.

На майно підозрюваного олігарха накладено арешт. Зокрема, на акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.

Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень, були передані до АРМА.