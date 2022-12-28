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В Куршевеле задержали украинского бизнесмена Константина Жеваго – ГБР
На горнолыжном курорте Куршевель по запросу Украины задержали украинского бизнесмена и бывшего нардепа Константина Жеваго.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
"По запросу Государственного бюро расследований французские правоохранители задержали экс-нардепа, акционера банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго в элитном курорте Куршевель ", – говорится в сообщении.
Отмечается, что бизнесмен пытался оспорить правомерность задержания, но все-таки согласился пойти вместе с представителями компетентных органов Франции.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Сегодня запланировано избрание экстрадиционного ареста Жеваго в суде города Шамбери. В настоящее время готовится необходимый пакет документов для его экстрадиции из Французской Республики в Украину", - сообщили в бюро.
Напомним, в сентябре 2019 года Жеваго заочно сообщили о подозрении в том, что он, как бенефициар банка "Финансы и кредит", организовал растрату 113 млн долларов этого финансового учреждения. Также о подозрениях подозрения сообщили ряду топ-менеджеров банка. В июле 2021 бывшего нардепа объявили в международный розыск.
На имущество подозреваемого олигарха наложен арест. В частности, на акции его предприятий на сотни миллионов гривен, корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также, наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.
Еще в октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн гривен были переданы в АРМА.