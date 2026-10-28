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Кабмин изменил условия грантов для перерабатывающих предприятий: что ждет бизнес

Кабмин обновил правила предоставления грантов перерабатывающим предприятиям
Кабмин обновил правила предоставления грантов перерабатывающим предприятиям / Depositphotos

Кабинет Министров Украины принял изменения в программу грантовой помощи для перерабатывающих предприятий. Правительство обновило требования по созданию рабочих мест, упростило порядок закрытия грантовых обязательств и разрешило иностранным компаниям получать средства на восстановление.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Альтернатива созданию рабочих мест

Из-за дефицита квалифицированных кадров правительство предложило бизнесу альтернативу обязательному условию создания пяти рабочих мест.

Теперь предприятие может не расширять штат, если установит заработную плату выше средней по региону и обяжется повышать ее с учетом инфляции в течение трех лет с контролем уплаты ЕСВ. Это новшество будет применяться как для новых, так и для уже выданных грантов.

Упрощение процедуры

Также обновлен механизм закрытия обязательств: вместо ожидания акта от Минэкономики предприятию достаточно предоставить справку от уполномоченного банка и подтверждение уплаты налогов. После этого статус гранта в приложении "Действие" изменится, что позволит подаваться на новое финансирование.

Кроме того, иностранные производственные компании, работающие в Украине и потерпевшие разрушения в результате российских атак, теперь могут получить грант на восстановление оборудования объемом до 16 млн грн .

Собственный вклад в рамках гранта разрешено направлять на ремонтные работы, а за гранты покупать не только производственное, но и энергетическое оборудование.

Среди других изменений программы:

  • к участию привлечены предприятия, производящие средства противоминной деятельности;
  • с 1 января 2027 года администратором программы станет Агентство "Сделано в Украине".

В рамках программы предприятия могут получить до 8 млн. грн. на развитие перерабатывающего производства и до 16 млн. грн. на восстановление поврежденных мощностей. С начала действия инициативы в 2022 году одобрено 1895 заявок на сумму почти 9,7 млрд грн. Подать заявление на текущую волну можно до 30 октября 2026 года включительно .

Напомним, по итогам первого полугодия 2026 года перерабатывающая промышленность уже являлась лидером по уплате налогов с долей 17,6%. Тогда отрасль увеличила отчисления в бюджет на 33,5 млрд. грн., или на 19,1%.

Автор:
Татьяна Бессараб

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