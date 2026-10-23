Украинское яблоко вытесняет импорт: как закарпатский бизнес завоевал рынок и супермаркеты

За последние десять лет доля импортных яблок на полках украинских супермаркетов сократилась с 60 до 20%. Пока около 80% внутреннего рынка обеспечивают отечественные производители.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

"Причина перемен – появление агрокомпаний, которые инвестировали в этот бизнес и развили его до промышленных масштабов. Они вложили средства в интенсивные технологии, профессиональное оборудование и большие хранилища и постепенно потеснили иностранных конкурентов", – заявил нардеп.

В качестве примера модернизации отрасли Кисилевский привел закарпатскую компанию "Коник", чью продукцию легко встретить в сетях Novus, "Сильпо", Metro и других. На предприятии методом интенсивного садоводства выращивают 750 тысяч яблонь.

В зависимости от условий и сорта одно дерево дает от 60 до 90 плодов, что позволяет ежегодно собирать 6, 5-10 тысяч тонн яблок. Большую часть урожая отправляют в торговые сети, а также используют для производства соков и сидров.

Как отметил совладелец компании "Коник" Андрей Мелеш, украинские потребители все чаще предпочитают яблоки отечественного производства, причем растет заинтересованность в традиционных сортах.

В то же время у рынка свежих фруктов сохраняется высокий потенциал для дальнейшего импортозамещения. Если рынок яблок практически освоен местными компаниями, то в сегменте груш на иностранную продукцию по-прежнему приходится 80–90% продаж, что открывает широкие возможности для отечественных садоводов.

Напомним, большинство украинских садоводов ожидают падения оптовых цен на яблоки в январе-мае 2027 года. Самым распространенным сценарием является падение стоимости на 11–20%.