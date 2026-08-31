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Цены на яблоки в Украине снизились на 20%: сколько стоит килограмм

яблоки
В Украине подешевели яблоки осенних сортов

В Украине снижаются отпускные цены на яблоки осенних сортов из-за увеличения предложения и сдержанного спроса.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует East-fruit.

Цены на яблоки в Украине.

Пока качественные яблоки украинские производители продают по 15–25 грн за кг. В среднем это на 20% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Основное предложение сейчас формируют яблоки осенних сортов, не рассчитанных на длительное хранение. Поэтому садоводы стараются как можно быстрее реализовать урожай, что дополнительно давит на цены.

В то же время, яблоки нового урожая в Украине уже продаются в среднем на 44% дешевле, чем в конце августа 2025 года.

Фото 2 — Цены на яблоки в Украине снизились на 20%: сколько стоит килограмм

Прогноз цен

Цены на импортные фрукты, в том числе бананы и апельсины, будут зависеть от курса гривны к доллару. Яблоки могут подорожать из-за сокращения запасов урожая прошлого года в хранилищах украинских хозяйств. В то же время новый сезон может дать больший урожай, чем в прошлом.

Большинство украинских садоводов ожидают падения оптовых цен на яблоки в январе-мае 2027 года. Самым распространенным сценарием является падение стоимости на 11–20%.

Автор:
Ольга Опенько

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