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Цены на сливы в Украине упали до рекордного минимума: сколько стоит килограмм

сливы
Украинские сливы стоят на 24% дешевле, чем в прошлом. / Depositphotos

На украинском рынке наблюдается существенный избыток слив из местных хозяйств, что повлекло за собой резкое падение цен в этом сегменте.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает EastFruit.

По данным участников рынка, спрос со стороны оптовых компаний остается низким, в то время как объемы предложения косточковых продолжают расти из-за сезонного фактора.

Дополнительным фактором давления на стоимость стала высокая температура воздуха: жара ускорила созревание фруктов, но в то же время отрицательно повлияла на их качество.

Отпускные цены на сливы из местных хозяйств варьируются в пределах 15–35 грн/кг ($0,34–0,79/кг), что в среднем на 24% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Стоит отметить, что нынешняя стоимость слив уже на 24% ниже показателей конца августа прошлого года.

При этом садоводы не исключают, что будут вынуждены и дальше снижать цены из-за риска порчи урожая.

Фото 2 — Цены на сливы в Украине упали до рекордного минимума: сколько стоит килограмм

Напомним, к концу лета в Украине ожидаются заметные изменения цен на сезонные фрукты и ягоды. Персики и арбузы могут ощутимо подешеветь, в то время как клубника после завершения сезона, наоборот, подорожать.

Автор:
Татьяна Бессараб

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