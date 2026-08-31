С 1 сентября зарплаты педагогов вырастут еще на 20%: как изменится система оплаты труда

В Украине с 1 сентября 2026 должностные оклады педагогических и научно-педагогических работников возрастут на 20%. Вместе с январским повышением на 30% общий рост за год достигнет 50%. Одновременно государство полностью изменяет модель начисления заработной платы в сфере образования.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

Главным изменением станет отказ от устаревшей Единой тарифной сетки. По новой системе базовый оклад будет напрямую зависеть от должности и показателя средней заработной платы в украинской экономике. Поскольку именно от размера оклада рассчитывается большинство обязательных надбавок и доплат, это обеспечит более ощутимое повышение финальных выплат.

Реформа охватит заведения общего среднего и высшего образования, инклюзивно-ресурсные центры, а также все государственные учебные заведения. В то же время, органам местного самоуправления рекомендовали найти ресурсы и провести аналогичное повышение с 1 сентября для работников сферы дошкольного и внешкольного образования, а также учреждений профессионального и профессионального высшего образования.

Государство также сохранило целевые стимулирующие выплаты. В частности, учителя, ведущие уроки очно на прифронтовых территориях, в дальнейшем будут получать ежемесячную фиксированную доплату в 2600 гривен. Для преподавателей колледжей, которые готовят специалистов по оборонно-промышленному комплексу, энергетике, машиностроению и металлообработке, предусмотрели дополнительную надбавку в размере 10% к окладу.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство запланировало поэтапное повышение выплат учителям на 50% в год. Первый этап реформы стартовал в начале года, а осенний перерасчет завершает выполнение плана.