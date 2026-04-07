Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,58

--0,07

EUR

50,32

+0,01

Наличный курс:

USD

43,60

43,49

EUR

50,65

50,45

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Оклад вместо надбавок: в Раде планируется изменить систему оплаты труда учителей

школа
Запланированное повышение зарплат учителям на 20% с 1 сентября состоится гарантированно. Однако, как отмечают в профильном комитете Верховной Рады, ключевая проблема остается в самой структуре оплаты труда.

Как сообщает Delo.ua , об этом говорится в заявлении главы Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака.

Главные тезисы из сообщения:

  • Разрыв в доходах: небольшой базовый оклад и значительное количество надбавок формируют разрыв между зарплатами молодых и опытных педагогов примерно в 2,5 раза.
  • Стратегическая цель: наряду с повышением выплат стоит задача изменить систему оплаты труда, чтобы снизить этот разрыв и выполнить норму Закона.
  • Кадровый вызов: на сегодняшний день только около 20% выпускников педагогических специальностей идут работать по профессии. Система должна восстанавливаться из-за привлечения новых специалистов.

Напомним, в 2026 году средняя зарплата украинских учителей может повыситься на рекордные 50%. Повышение планировалось в два этапа: 30% с 1 января и 20% с 1 сентября .

При этом глава финансового комитета Даниил Гетманцев настаивал на необходимости выполнить закон "Об образовании" и гарантировать учителю самой низкой категории. доход в три минимальные заработные платы .

Для обеспечения этих выплат в полном объеме правительство направило дополнительные дотации местным бюджетам . Эти средства должны пойти на оплату труда в образовательной и социальной сферах, чтобы учителя и соцработники получали выплаты своевременно и в полном объеме.

Автор:
Максим Кольц