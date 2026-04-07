Оклад вместо надбавок: в Раде планируется изменить систему оплаты труда учителей

Запланированное повышение зарплат учителям на 20% с 1 сентября состоится гарантированно. Однако, как отмечают в профильном комитете Верховной Рады, ключевая проблема остается в самой структуре оплаты труда.

Как сообщает Delo.ua , об этом говорится в заявлении главы Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака.

Главные тезисы из сообщения:

Разрыв в доходах: небольшой базовый оклад и значительное количество надбавок формируют разрыв между зарплатами молодых и опытных педагогов примерно в 2,5 раза.

Стратегическая цель: наряду с повышением выплат стоит задача изменить систему оплаты труда, чтобы снизить этот разрыв и выполнить норму Закона.

Кадровый вызов: на сегодняшний день только около 20% выпускников педагогических специальностей идут работать по профессии. Система должна восстанавливаться из-за привлечения новых специалистов.

Напомним, в 2026 году средняя зарплата украинских учителей может повыситься на рекордные 50%. Повышение планировалось в два этапа: 30% с 1 января и 20% с 1 сентября .

При этом глава финансового комитета Даниил Гетманцев настаивал на необходимости выполнить закон "Об образовании" и гарантировать учителю самой низкой категории. доход в три минимальные заработные платы .

Для обеспечения этих выплат в полном объеме правительство направило дополнительные дотации местным бюджетам . Эти средства должны пойти на оплату труда в образовательной и социальной сферах, чтобы учителя и соцработники получали выплаты своевременно и в полном объеме.