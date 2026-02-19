Зарплаты учителей и соцработников: правительство выделило дополнительные дотации для повышения выплат в 2026 году

Педагоги и соцработники должны получать зарплаты вовремя и в полном объеме. Для этого дополнительные дотации местным бюджетам в 2026 году в первую очередь пойдут на оплату труда в образовательной и социальной сферах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, это обеспечит приоритетную выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений.

В частности, речь идет о:

педагогических и научно педагогических работников;

специалистов, оказывающих социальные услуги;

работников сферы реабилитации

Для того чтобы финансовая помощь дошла до каждого работника без задержек, Министерство финансов вводит усиленный мониторинг выполнения местных бюджетов.

Ведомство будет координировать взаимодействие с областными военными администрациями, что позволит оперативно реагировать на нужды общин.

Это решение является частью общей стратегии поддержки бюджетной сферы.

"Таким образом, обеспечиваем повышение зарплат педагогам и работникам соцзаведений с 1 января 2026 года", - подчеркнула Свириденко.

Напомним, В государственном бюджете Украины на 2026 год, который народные депутаты приняли 3 декабря, а президент Владимир Зеленский подписал 10 декабря, учтена норма оповышении минимальной заработной платы педагогов в 2,5 раза.