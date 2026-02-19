Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,29

+0,03

EUR

51,26

+0,09

Наличный курс:

USD

43,27

43,18

EUR

51,40

51,15

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Зарплаты учителей и соцработников: правительство выделило дополнительные дотации для повышения выплат в 2026 году

учитель
Зарплаты учителей и соцработников повысятся в 2026 году / Depositphotos

Педагоги и соцработники должны получать зарплаты вовремя и в полном объеме. Для этого дополнительные дотации местным бюджетам в 2026 году в первую очередь пойдут на оплату труда в образовательной и социальной сферах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, это обеспечит приоритетную выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений.

В частности, речь идет о:

  • педагогических и научно педагогических работников;
  • специалистов, оказывающих социальные услуги;
  • работников сферы реабилитации

Для того чтобы финансовая помощь дошла до каждого работника без задержек, Министерство финансов вводит усиленный мониторинг выполнения местных бюджетов.

Ведомство будет координировать взаимодействие с областными военными администрациями, что позволит оперативно реагировать на нужды общин.

Это решение является частью общей стратегии поддержки бюджетной сферы.

"Таким образом, обеспечиваем повышение зарплат педагогам и работникам соцзаведений с 1 января 2026 года", - подчеркнула Свириденко.

Напомним, В государственном бюджете Украины на 2026 год, который народные депутаты приняли 3 декабря, а президент Владимир Зеленский подписал 10 декабря, учтена норма оповышении минимальной заработной платы педагогов в 2,5 раза.

Автор:
Татьяна Бессараб