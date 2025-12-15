Минимальные зарплаты учителей повысили в 2,5 раза – Гетманцев

В государственном бюджете Украины на 2026 год, который народные депутаты приняли 3 декабря, а президент Владимир Зеленский подписал 10 декабря, учтена норма о повышении минимальной заработной платы педагогов в 2,5 раза.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, настаивавший на внесении поправок по увеличению заработных плат педагогическим работникам.

"В бюджете-2026 удалось дожать учет нашей правки о повышении зарплат учителям", – отметил Гетманцев.

Он добавил, что удалось защитить правки по повышению зарплат учителей в 2026 году и приблизиться к исполнению статьи 61 Закона Украины "Об образовании", предусматривающей, что должностной оклад педагогического работника самой низкой квалификационной категории устанавливается в размере трех минимальных заработных плат.

Отметим, что на момент публикации минимальная зарплата составляет 8000 грн. Соответственно, три минималки – это 24 000 грн. А с 1 января она вырастет до 8647 грн (три минималки – 25 941 грн).

Поскольку, по словам Гетманцева, повышение минималки педагогов будет в 2,5 раза, то речь идет о сумме 21 617 грн.

Как ранее сообщало издание Delo.ua, принятый госбюджет на следующий год предусматривает повышение зарплат педагогических работников на 30% с 1 января и еще на 20% с 1 сентября. Общий объем средств для этого составляет 64,6 млрд грн. Это станет самым комплексным повышением оплаты труда педагогов за последние годы.

Еще до окончательного голосования в Раде Гетманцев заявлял, что повышение зарплат педагогам является ключевым дополнением к проекту бюджета. Они возрастут, но нагрузка останется без изменений.