Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,19

--0,08

EUR

49,47

--0,05

Наличный курс:

USD

42,39

42,28

EUR

49,85

49,65

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Минимальные зарплаты учителей повысили в 2,5 раза – Гетманцев

Даниил Гетманцев
Данило Гетманцев сообщил, что удалось дожать учет правки о повышении зарплат учителям / Delo.ua

В государственном бюджете Украины на 2026 год, который народные депутаты приняли 3 декабря, а президент Владимир Зеленский подписал 10 декабря, учтена норма о повышении минимальной заработной платы педагогов в 2,5 раза.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, настаивавший на внесении поправок по увеличению заработных плат педагогическим работникам.

"В бюджете-2026 удалось дожать учет нашей правки о повышении зарплат учителям",  отметил Гетманцев.

Он добавил, что удалось защитить правки по повышению зарплат учителей в 2026 году и приблизиться к исполнению статьи 61 Закона Украины "Об образовании", предусматривающей, что должностной оклад педагогического работника самой низкой квалификационной категории устанавливается в размере трех минимальных заработных плат.

Отметим, что на момент публикации минимальная зарплата составляет 8000 грн. Соответственно, три минималки – это 24 000 грн. А с 1 января она вырастет до 8647 грн (три минималки – 25 941 грн).

Поскольку, по словам Гетманцева, повышение минималки педагогов будет в 2,5 раза, то речь идет о сумме 21 617 грн.

Как ранее сообщало издание Delo.ua, принятый госбюджет на следующий год предусматривает повышение зарплат педагогических работников на 30% с 1 января и еще на 20% с 1 сентября. Общий объем средств для этого составляет 64,6 млрд грн. Это станет самым комплексным повышением оплаты труда педагогов за последние годы.

Еще до окончательного голосования в Раде Гетманцев заявлял, что повышение зарплат педагогам является ключевым дополнением к проекту бюджета. Они возрастут, но нагрузка останется без изменений.