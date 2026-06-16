Украинцы заключили более 1300 договоров на продажу собственной электроэнергии

По состоянию на май 2026 года в Украине заключено 1377 договоров купли-продажи электрической энергии по механизму самопроизводства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление директора Департамента по регулированию отношений на розничном рынке НКРЭКУ Олега Кострикина во время круглого стола в Трускавце.

Механизм позволяет активным потребителям не только полностью закрывать собственные потребности энергии благодаря автономным установкам, но и официально продавать накопленные излишки в общую сеть.

Воспользоваться этим инструментом могут частные домохозяйства, объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), а также малые и крупные небытовые потребители (бизнес).

Для развития распределенной генерации НКРЭКУ упростила процедуры установки генерирующих установок и их подключение к сетям. Это позволяет отдельным категориям потребителей обойтись без получения технических условий, услуг по присоединению и согласованию проектной документации с оператором системы распределения.

Запуск собственных генерирующих мощностей стимулируется целевыми государственными программами поддержки, минимизирующими финансовую нагрузку на закупку оборудования.

Для установки установок (солнечных станций, когенерационных и газопоршневых систем) доступны следующие инструменты:

Для бизнеса и ОСМД: льготное финансирование в рамках обновленной правительственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Для частных домохозяйств государственная программа "Энергокредит" с фактической ставкой под 0% годовых.

По оценкам регулятора, стремительный рост количества заключенных договоров подтверждает переход украинского бизнеса и населения к модели полной энергетической автономности, что критически важно для общей устойчивости энергосистемы страны.

Напомним, НКРЭКУ одобрила проект постановления о внесении изменений в Кодекс коммерческого учета электрической энергии. Предложенные регулятором изменения направлены на реформирование и усовершенствование системы учета электрической энергии в Украине.