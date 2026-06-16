Українці уклали понад 1300 договорів на продаж власної електроенергії

Станом на травень 2026 року в Україні укладено 1 377 договорів купівлі-продажу електричної енергії за механізмом самовиробництва.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву директора Департаменту із регулювання відносин на роздрібному ринку НКРЕКП Олега Кострикіна під час круглого столу у Трускавці.

Механізм дозволяє активним споживачам не лише повністю закривати власні потреби в енергії завдяки автономним установкам, а й офіційно продавати накопичені надлишки в загальну мережу.

Скористатися цим інструментом можуть приватні домогосподарства, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), а також малі й великі непобутові споживачі (бізнес).

Для розвитку розподіленої генерації НКРЕКП спростила процедури встановлення генеруючих установок та їх підключення до мереж. Це дозволяє окремим категоріям споживачів обійтися без отримання технічних умов, послуги з приєднання та погодження проєктної документації з оператором системи розподілу.

Запуск власних генеруючих потужностей стимулюється цільовими державними програмами підтримки, які мінімізують фінансове навантаження на закупівлю обладнання.

Наразі для встановлення установок (сонячних станцій, когенераційних та газопоршневих систем) доступні такі інструменти:

Для бізнесу та ОСББ: пільгове фінансування в межах оновленої урядової програми "Доступні кредити 5-7-9%". Для приватних домогосподарств: державна програма "Енергокредит" із фактичною ставкою під 0% річних.

За оцінками регулятора, стрімке зростання кількості укладених договорів підтверджує перехід українського бізнесу та населення до моделі повної енергетичної автономності, що є критично важливим для загальної стійкості енергосистеми країни.

Нагадаємо, НКРЕКП схвалила проєкт постанови про внесення змін до Кодексу комерційного обліку електричної енергії. Запропоновані регулятором зміни спрямовані на реформування та вдосконалення системи обліку електричної енергії в Україні.