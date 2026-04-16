Енергокредит під 0%: як скористатися державною програмою

Українці отримали нові можливості для енергонезалежності: держава зробила кредити на генератори та інші системи доступнішими, фактично зменшивши фінансовий бар’єр для домогосподарств.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пояснення Дмитра Замотаєва, директора департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ

У 2026 році питання енергонезалежності для українців знову виходить на передній план. Йдеться вже не лише про комфорт, а й про базові потреби – стабільний доступ до електроенергії, зв’язку, води та опалення навіть під час перебоїв в енергосистемі. На цьому тлі оновлення державної програми “Енергонезалежність фізичних осіб – власників домогосподарств” може суттєво активізувати інтерес до енергоефективних рішень.

Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Дмитро Замотаєв зазначає, що нові умови фактично перетворюють енергокредит на більш доступний і практичний інструмент для тих, хто прагне підвищити енергетичну стійкість свого житла.

“Енергокредит сьогодні – це вже інструмент побутової стійкості, особистого комфорту та життєдіяльності. Для багатьох родин є чудова нагода вже зараз забезпечити будинок резервним або автономним живленням на значно вигідніших умовах, ніж якби купувати все власним коштом без державної підтримки”, – зазначив банкір.

У березні 2026 року програму розширили: до переліку доступного обладнання додали генератори – дизельні, бензинові, газові та двопаливні. Це значно здешевлює вхід у систему енергонезалежності, адже генератори є більш доступною альтернативою сонячним електростанціям для приватних домогосподарств.

Водночас посилилася і державна підтримка. Протягом перших трьох років держава компенсує відсоткову ставку: у перший рік вона становить 0% для позичальника, у другий – 5%, у третій – 7%.

Починаючи з четвертого року, діє плаваюча ставка за формулою UIRD3м+7%. Крім того, після встановлення обладнання можна отримати компенсацію частини витрат – від 20% до 30% вартості залежно від типу системи.

За словами Замотаєва, саме поєднання цих інструментів робить програму особливо привабливою для населення: знижується кредитне навантаження на старті, відсутня потреба у великому одноразовому платежі, а також є можливість повернути частину витрачених коштів.

“Фактично держава створює умови, за яких родина може інвестувати в енергонезалежність поступово, без надмірного тиску на власний бюджет. Це особливо важливо саме тепер, коли енергетична стійкість будинку з категорії бажаного переходить у категорію практично необхідного”, – підкреслив експерт.

Умови програми

Оновлена програма передбачає кредитування на строк до 10 років без початкового внеску. Максимальна сума фінансування становить 480 тис. грн.

Водночас вона поширюється лише на приватні будинки – для квартир цей механізм не передбачений. Позичальником може бути власник або співвласник житла, площа якого не перевищує 300 м².

Також діють обмеження за доходом: середньомісячний сукупний дохід позичальника та його партнера за останні пів року не має перевищувати десятикратний розмір середньої зарплати. Станом на 1 березня 2026 року цей показник становить 283 210 грн.

Чому попит зростатиме

За оцінками банкіра, інтерес до енергокредитів зростатиме не лише через вигідні фінансові умови, а й через зміну сезонності попиту. Якщо раніше активність припадала переважно на осінньо-зимовий період, то нині українці дедалі частіше готуються до можливих енергетичних ризиків заздалегідь.

“Спекотне літо – це також серйозне навантаження на пошкоджену енергосистему. Тому підготовка до можливих перебоїв зі світлом уже не має вираженої сезонності. Частина клієнтів традиційно активізується перед осінню та зимою, але цього року ми очікуємо більш ранній попит: уже з квітня і впродовж усього другого кварталу”, – зазначив він.

За прогнозами, у другому кварталі 2026 року кількість виданих кредитів може зрости на 30-40%. Найбільшим попитом користуватимуться генератори – через простоту встановлення та відносно швидкий ефект. Очікується, що їх частка сягне 60–65% від усіх кредитів у межах програми.

Водночас дедалі більше українців розглядають енергообладнання не як витрату, а як інвестицію у власну автономність, особливо якщо йдеться про комплексні системи з кількома джерелами живлення.

За даними банку, з моменту запуску програми у липні 2024 року було видано 80 кредитів на суму понад 33 млн грн. При цьому близько 25% позик уже повністю погашено.

Як отримати кредит

Щоб скористатися програмою, спершу потрібно визначитися з типом обладнання – генератором, системою накопичення енергії, сонячними панелями або комплексним рішенням.

Далі необхідно отримати від постачальника документ із вартістю обладнання та робіт – це може бути рахунок або договір. Після цього слід підготувати пакет документів (паспорт, підтвердження доходів, документи на нерухомість) і подати заявку до банку-партнера.

Після погодження кредиту кошти спрямовуються на придбання та встановлення системи.

Що зробити після встановлення

Щоб отримати державну компенсацію, необхідно підтвердити встановлення обладнання. Для цього подаються:

акт виконаних робіт або аналогічний документ;

фото встановленої системи з геолокацією;

дані про споживання електроенергії.

У разі несвоєчасного подання документів позичальник може втратити право на компенсацію та буде змушений повернути отримані кошти підтримки.

Поради для позичальників

Експерти радять не поспішати з вибором обладнання без попередніх розрахунків. Важливо чітко визначити, чи потрібна система лише як резервне джерело, чи як повноцінна альтернатива централізованому живленню.

Також варто переконатися, що обране рішення відповідає умовам програми, а всі документи оформлені коректно. Особливу увагу слід приділити фінальному етапу – поданню підтверджень після встановлення.

“Найважливіше – це насамперед шанс системно підготувати свій будинок до нових можливих енерговикликів. Якщо підійти до вибору обладнання виважено, правильно оформити документи й виконати всі вимоги програми, то така інвестиція працюватиме на комфорт, безпеку і стабільність родини багато років”, – підсумував Дмитро Замотаєв.

Нагадаємо, у межах спільного меморандуму банки України забезпечили фінансування енергетичних проєктів бізнесу та населення в 21 області України на суму 38,7 млрд грн. Фінансування охопило розбудову генерації потужністю 1,4 ГВт та систем зберігання енергії на 587 МВт.