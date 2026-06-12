Ціни на паркінги в новобудовах України: різниця між регіонами $24,4 тис.

Ринок паркомісць у новобудовах України у травні 2026 року демонструє значну регіональну різницю в цінах і помітні зміни попиту. У Києві середня вартість машиномісця сягає $27,7 тис., тоді як у Сумській області – близько $3,3 тис. Водночас попит на паркомісця зростає в частині регіонів, а пропозиція залишається відносно стабільною, свідчить аналітика DIM.RIA.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на DIM.RIA.

Маркетплейс перевіреної нерухомості DIM.RIA дослідив ринок паркомісць у новобудовах України за підсумками травня 2026 року. Аналітики оцінили динаміку попиту, пропозиції та середньої вартості паркувальних місць, а також порівняли показники з аналогічним періодом 2025 року.

Які ціни на паркомісця по регіонах?

Ціни на паркомісця в новобудовах суттєво різняться залежно від регіону. Найдорожчими вони залишаються у Києві, де середня вартість машиномісця у травні 2026 року сягнула $27,7 тис., що на 18% більше, ніж рік тому. Серед інших великих міст найвищі ціни зафіксовані в Одесі – $20,7 тис., Дніпрі – $19,2 тис. та Львові – $18,6 тис.

Найдоступніші паркомісця пропонувалися у Сумській області, де середня ціна становила $3,3 тис., а також у Волинській області – близько $4,9 тис. за місце для автомобіля.

Як змінився попит?

У травні 2026 року інтерес українців до купівлі паркомісць у новобудовах переважно зростав порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільший приріст попиту зафіксовано в Миколаївській області (+194%), Черкаській (+129%), Івано-Франківській (+126%), Тернопільській (+102%) та Чернівецькій (+100%).

Водночас у низці регіонів активність покупців знизилася. Найсуттєвіше падіння попиту спостерігалося у Кіровоградській області (-62%), Чернігівській (-57%), Сумській (-47%) та Закарпатській (-34%).

Що відбувається з пропозицією?

Порівняно з травнем 2025 року обсяг пропозиції паркомісць у новобудовах України залишився майже незмінним. Незначне зростання кількості оголошень спостерігалося в Івано-Франківській, Одеській та Хмельницькій областях (по +3%), а також у Вінницькій області (+2%).

Водночас скорочення пропозиції зафіксовано у Дніпропетровській області, де кількість оголошень зменшилася на 4%, а також у Києві, де показник знизився на 1% у річному вимірі.

Різниця між вартістю житла та паркомісця в новобудові

За останній рік найвідчутніше подорожчали квадратні метри у новобудовах Івано-Франківської області (+20%). Також суттєве зростання цін зафіксовано у Житомирській (+18%), Тернопільській (+18%), Хмельницькій (+14%), Вінницькій (+14%) та Кіровоградській (+14%) областях. Водночас у низці регіонів житло подешевшало: у Миколаївській області ціни знизилися на 6%, а у Полтавській та Харківській – на 3%.

Якщо порівнювати вартість паркомісця із ціною житла, то найбільшу площу квартири за середню вартість одного машиномісця можна придбати в Одеській області – 21,5 кв. м. Далі йдуть Київ – 19,4 кв. м, Черкаська область – 18,2 кв. м, Дніпропетровська – 17,2 кв. м та Київська область — 16,8 кв. м.

Нагадаємо, в Україні почали цікавитись житлом у прифронтових регіонах. Так, нещодавні дослідження показали, що у сегменті трикімнатних квартир спостерігається помітне зростання інтересу в Дніпропетровській (+22%) та Сумській (+72%) областях. На ринку двокімнатного житла аналогічна динаміка зафіксована у Запорізькій (+48%) та Сумській (+55%) областях.