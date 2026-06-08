В Україні став збільшуватись попит на житло у прифронтових регіонах: причини

Українці стали більше цікавитись житлом у прифронтових регіонах. Експерти зафіксували підвищення такого попиту порівняно з попереднім роком і почали досліджувати причини даного явища.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Нерухомість.

Переважна частина опитаних заявила про відсутність готовності купувати квартиру у регіонах, розташованих неподалік бойових дій. Натомість знайшлись і ті, хто таку можливість розглядає. Аналітики з’ясували причини таких міркувань і оприлюднили їх у дослідженні.

На що вказують результати

Попит на житло у прифронтових регіонах показує нерівномірну динаміку. Зокрема, у річному обсязі попит на квартири всіх кімнатностей зменшився у таких областях, як Харківська та Херсонська. На Харківщині особливо зменшилась зацікавленість до двокімнатних (-23%), у Херсонській – до однокімнатних (-37%).

Натомість в інших регіонах ситуація протилежна. В деяких сегментах попит порівняно з минулим роком не змінився, а подекуди продемонстрував зростання.

Зокрема, у сегменті трикімнатних квартир спостерігається помітне зростання інтересу в Дніпропетровській (+22%) та Сумській (+72%) областях. На ринку двокімнатного житла аналогічна динаміка зафіксована у Запорізькій (+48%) та Сумській (+55%) областях.

Таким чином, попит на окремі типи квартир у порівнянні з квітнем 2025 року демонструє суттєве зростання, попри складну безпекову ситуацію в регіонах, що аналізуються.

Чому купують житло у прифронтових регіонах

Опитування охопило майже 4,7 тис. користувачів платформи OLX. Близько 69% повідомили, що мають намір купити нерухомість в Україні впродовж 1-3 років. Причому 75% планує придбання для власного проживання, і лише 11% – як інвестицію, для здачі в оренду.

Попри зафіксоване зростання попиту на платформі, 54% опитаних заявили, що наразі не готові купувати житло у прифронтових регіонах. Серед ключових причин – безпекові ризики та загроза руйнування (79%), невизначеність щодо термінів завершення війни (58%), а також ризики пошкодження або втрати права власності (53%).

Однак частина респондентів ставиться до купівлі житла у прифронтових регіонах позитивно: 20% готові розглядати нерухомість для власного проживання, ще 8% – виключно як інвестицію. Водночас 17% опитаних не змогли визначитися з відповіддю.

Серед чинників, які могли б змінити їхнє рішення, найчастіше називають стабілізацію безпекової ситуації (34%), державні гарантії або страхування воєнних ризиків (28%), суттєво нижчу вартість житла порівняно з більш безпечними регіонами (25%), відновлення інфраструктури та економіки (21%), а також потенціал зростання цін після завершення війни (16%).

Щодо типу нерухомості, найпривабливішим варіантом для купівлі у прифронтових областях є приватний будинок у місті або передмісті – його обрали 64% опитаних. Квартири на вторинному ринку розглядають 54% респондентів, тоді як первинний ринок – 27%.

Бюджет більшості потенційних покупців обмежується сумою до $15 тис. (48%). Ще 39% готові витратити $15-30 тис., а 21% – від $30 до $60 тис. Для порівняння, медіанна вартість однокімнатної квартири у Харківській області у квітні 2026 року становила близько 1,1 млн грн ($24,7 тис.), тоді як у Херсонській – приблизно 636 тис. грн ($14,3 тис.).

Найбільший інтерес до купівлі житла у прифронтових регіонах фіксується в Харківській області (39%), далі йдуть Дніпропетровська (28%) та Запорізька (20%). На Миколаївську та Херсонську області припадає по 15–18% відповідей, тоді як найменше – на Сумську область (13%).

Загалом близько 55% респондентів вважають таку нерухомість потенційно вигідною інвестицією в перспективі 5-10 років після завершення війни.

Висновок

Попри наявні ризики, частина українців розглядає житло у прифронтових регіонах як можливість довгострокової інвестиції. Водночас ключовими умовами активізації попиту залишаються стабілізація безпекової ситуації та гарантії відновлення інфраструктури, а сам ринок поступово стає більш диференційованим залежно від регіону.

Нагадаємо, згідно з дослідженнями, більшість українців готові купити житло в найближчий рік, але його вартість не має перевищувати $60 тис.