В Украине стал увеличиваться спрос на жилье в прифронтовых регионах: причины

Украинцы стали больше интересоваться жильем в регионах прифронтовых. Эксперты зафиксировали повышение такого спроса по сравнению с предыдущим годом и начали изучать причины данного явления.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Недвижимость.

Подавляющая часть опрошенных заявила об отсутствии готовности покупать квартиру в регионах, расположенных недалеко от боевых действий. Зато нашлись и те, кто такую возможность рассматривает. Аналитики выяснили причины таких соображений и обнародовали его в исследовании.

На что указывают результаты

Спрос на жилье в регионах прифронтовых показывает неравномерную динамику. В частности, в годовом объеме спрос на квартиры всех комнатностей снизился в таких областях, как Харьковская и Херсонская. На Харьковщине особенно уменьшился интерес к двухкомнатным (-23%), в Херсонской – к однокомнатным (-37%).

В других же регионах ситуация противоположная. В некоторых сегментах спрос по сравнению с прошлым годом не изменился, а иногда продемонстрировал рост.

В частности, в сегменте трехкомнатных квартир наблюдается заметный рост интереса в Днепропетровской (+22%) и Сумской (+72%) областях. На рынке двухкомнатного жилья аналогичная динамика зафиксирована в Запорожской (+48%) и Сумской (+55%) областях.

Таким образом, спрос на отдельные типы квартир по сравнению с апрелем 2025 года демонстрирует существенный рост, несмотря на сложную ситуацию в анализируемых регионах.

Почему покупают жилье в прифронтовых регионах

Опрос охватил около 4,7 тыс. пользователей платформы OLX. Около 69% сообщили, что намерены купить недвижимость в Украине в течение 1-3 лет. Причем 75% планирует приобретение для собственного проживания, и только 11% – в качестве инвестиции для сдачи в аренду.

Несмотря на зафиксированный рост спроса на платформе, 54% опрошенных заявили, что пока не готовы покупать жилье в прифронтовых регионах. Среди ключевых причин – риски безопасности и угроза разрушения (79%), неопределенность сроков завершения войны (58%), а также риски повреждения или потери права собственности (53%).

Однако часть респондентов относится к покупке жилья в прифронтовых регионах положительно: 20% готовы рассматривать недвижимость для собственного проживания, еще 8% исключительно как инвестицию. В то же время 17% опрошенных затруднились с ответом.

Среди факторов, которые могли бы изменить их решения, чаще всего называют стабилизацию ситуации в сфере безопасности (34%), государственные гарантии или страхование военных рисков (28%), существенно более низкую стоимость жилья по сравнению с более безопасными регионами (25%), восстановление инфраструктуры и экономики (21%), а также потенциал роста цен после завершения войны (16%).

Что касается типа недвижимости, наиболее привлекательным вариантом для покупки в прифронтовых областях является частный дом в городе или пригороде – его выбрали 64% опрошенных. Квартиры на вторичном рынке рассматривают 54% респондентов, в то время как первичный рынок – 27%.

Бюджет большинства потенциальных покупателей ограничивается в сумме до $15 тыс. (48%). Еще 39% готовы потратить $15-30 тыс., а 21% – от $30 до $60 тыс. Для сравнения, медиа стоимость однокомнатной квартиры в Харьковской области в апреле 2026 года составляла около 1,1 млн грн ($24,7 тыс.), тогда как в Херсонской – примерно 634 тыс. грн.

Наибольший интерес к покупке жилья в регионах прифронтовых фиксируется в Харьковской области (39%), далее следуют Днепропетровская (28%) и Запорожская (20%). На Николаевскую и Херсонскую области приходится по 15-18% ответов, в то время как меньше всего – на Сумскую область (13%).

В общей сложности около 55% респондентов считают такую недвижимость потенциально выгодной инвестицией в перспективе 5-10 лет после завершения войны.

Вывод

Несмотря на риски, часть украинцев рассматривает жилье в прифронтовых регионах как возможность долгосрочной инвестиции. В то же время ключевыми условиями активизации спроса остаются стабилизация ситуации безопасности и гарантии восстановления инфраструктуры, а сам рынок постепенно становится более дифференцированным в зависимости от региона.

Напомним, согласно исследованиям, большинство украинцев готовы купить жилье в ближайший год, но его стоимость не должна превышать $60 тыс.