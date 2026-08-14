Мировая молочная отрасль делает ставку на сыр: как это меняет рынок и прогноз

Глобальный рынок сыра демонстрирует изменения из-за увеличения спроса и новых инвестиций в производство. Торговля сыром в мире с 2017 года выросла примерно на 40%. Тем не менее, ценовая динамика отличается в зависимости от региона и вида продукции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Infagro.

Разница в ценах

По данным GlobalDairy Trade, цена сыра чедера за последние 12 месяцев снизилась на 6,5%. Это произошло из-за достаточного предложения молока в США (+2%) и Новой Зеландии (+4%), а также расширения производства в мире.

А моцарелла дорожает из-за сокращения предложения молока в Европе после волн жары. За год ее цена выросла на 1,3% и достигла €3448 за тонну, в то время как чедер стоит около €3138.

По оценке Rabobank, такая ситуация нетипична: обычно чедер стоит дороже моцареллы, а последний подобное в ЕС наблюдалось в 2019 году.

Прогнозы для рынка

Последующие цены будут зависеть от объемов производства молока. В США, Австралии и Новой Зеландии ожидается рост надоев, в то время как у ЕС перспективы слабее. Цены на молоко в Европе примерно на 30% ниже, чем год назад, а высокие расходы на горючее и удобрения снижают доходы фермеров.

Мировой рынок сыра остается поляризованным: европейская моцарелла продолжает дорожать из-за ограниченного предложения, а избыток чедера давит на его стоимость на глобальном рынке.

Ситуация в Украине

Украинская творожная отрасль переживает один из самых сложных периодов за последние годы. В июле производство полутвердых сыров сократилось до минимальных показателей из-за слабого сезонного спроса, роста импорта дешевой европейской продукции и усиления конкуренции со стороны польских производителей.

По данным аналитиков, в июле украинские производители экспортировали 113 тонн творога (+4%). В то же время, импорт молочной продукции в Украину вырос до 8,79 тыс. тонн (+71% к июлю 2025 года). Доля сыров в импорте составляет 59%. Около 30% рынка сыров занимают нелегальные поставки, в том числе товары под видом гуманитарной помощи, ввозимые без лабораторного контроля и маркировки.