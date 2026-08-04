Импорт дешевых сыров из Польши усугубляет кризис украинских производителей

Украинская творожная отрасль переживает один из самых сложных периодов за последние годы. В июле производство полутвердых сыров сократилось до минимальных показателей из-за слабого сезонного спроса, роста импорта дешевой европейской продукции и усиления конкуренции со стороны польских производителей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Infagro.

Почему сыровары сокращают производство

Чтобы поддержать спрос и удержать позиции на рынке, производители активно прибегали к акционным предложениям и скидкам. В то же время, несмотря на подорожание молочного сырья, резкое повышение цен на сыр осенью не прогнозируется. Ожидается, что предприятия скорее сократят количество маркетинговых акций и снизят размер скидок, чем будут пересматривать цены, продолжая конкурировать с дешевой импортной продукцией.

Одной из главных проблем украинской сырной отрасли остается стремительное увеличение поставок сыров из Польши. По данным польской статистики, экспорт молочной продукции в Украину продолжает расти, в то время как украинские поставки в Польшу, наоборот, сокращаются. Такая тенденция свидетельствует об углублении дисбаланса двусторонней торговли.

По предварительным оценкам экспертов, в июле производство полутвердых сыров в Украине опустилось до самого низкого уровня в последние годы. Это еще раз подтверждает, что отрасль находится под серьезным давлением из-за слабого внутреннего спроса и усиливающейся конкуренции со стороны импортной продукции.

Напомним, в первом полугодии 2026 года Украина импортировала 23,4 тысячи тонн сыров общей стоимостью $141,3 млн. Это более чем на 20% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.