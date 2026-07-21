Европейские сыры захватывают рынок Украины: отечественные сыровары теряют прибыль

За первое полугодие импорт твердых и полужестких сыров в Украину вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В результате, доля импортной продукции в этом сегменте уже превышает треть продаж. Чтобы удержать покупателя, отечественные заводы вынуждены продавать товар со скидками, теряя прибыль.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Инфагро".

Импорт так называемых "белых сыров" увеличился на 15%, а в отдельных категориях иностранные товары занимают около 50% рынка. Наименьшие изменения отмечены в сегменте плавленых сыров.

Главный фактор роста импорта – цена. Европейский сыр дешевле украинского. Поэтому местные фабрики вынуждены продавать продукцию по акциям, что снижает или полностью нивелирует прибыльность.

Экспорт полутвердых сыров из Украины за первое полугодие сократился на 15%. Общий объем продаж за границу втрое меньше объема ввоза иностранного сыра в страну. Масштабировать поставки на внешние рынки удается только отдельным компаниям.

Положительная динамика в сегменте сырных продуктов — их экспорт вырос на 15%. В то же время внешние поставки плавленых творожных продуктов уменьшились почти на 20%.

Аналитики рынка отмечают, что без расширения экспортных возможностей и повышения конкурентоспособности украинским производителям будет все сложнее конкурировать с более дешевой европейской продукцией как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Ранее сообщалось, что украинские производители сыров сокращают выпуск твердых и полужестких сортов из-за сезонного снижения спроса и усиления конкуренции со стороны европейской продукции.