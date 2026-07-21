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Європейські сири захоплюють ринок України: вітчизняні сировари втрачають прибуток

сир
Українські сировари знижують ціни на сир через конкуренцію з імпортом / Depositphotos

За перше півріччя імпорт твердих і напівтвердих сирів в Україну зріс на 27% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. У результаті частка імпортної продукції в цьому сегменті вже перевищує третину продажів.  Щоб втримати покупця, вітчизняні заводи змушені продавати товар зі знижками, втрачаючи прибуток.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інфагро".

Імпорт так званих "білих сирів" збільшився на 15%, а в окремих категоріях іноземні товари займають близько 50% ринку. Найменші зміни зафіксовано в сегменті плавлених сирів.

Головний фактор зростання імпорту — ціна. Європейський сир дешевший за український. Через це місцеві фабрики змушені продавати продукцію за акціями, що знижує або повністю нівелює прибутковість.

Експорт напівтвердих сирів з України за перше півріччя скоротився на 15%. Загальний обсяг продажів за кордон утричі менший за обсяг ввезення іноземного сиру в країну. Масштабувати поставки на зовнішні ринки вдається лише окремим компаніям.

Позитивна динаміка є в сегменті сирних продуктів — їхній експорт зріс на 15%. Водночас зовнішні поставки плавлених сирних продуктів зменшилися майже на 20%.

Аналітики ринку зазначають, що без розширення експортних можливостей та підвищення конкурентоспроможності українським виробникам буде дедалі складніше конкурувати з дешевшою європейською продукцією як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.

Раніше повідомлялося, що українські виробники сирів скорочують випуск твердих і напівтвердих сортів через сезонне зниження попиту та посилення конкуренції з боку європейської продукції.

Автор:
Тетяна Ковальчук