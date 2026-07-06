Українські сировари втрачають позиції на тлі зростання поставок із ЄС

Українські виробники сирів скорочують випуск твердих і напівтвердих сортів через сезонне зниження попиту та посилення конкуренції з боку європейської продукції. Імпортні сири подешевшали на тлі зростання пропозиції в Європі, що дозволило постачальникам активніше нарощувати поставки в Україну.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Інфагро".

Українським сироварам дедалі складніше конкурувати з імпортом навіть за умови акційних знижок. Під тиском дешевшої продукції з ЄС окремі заводи вже зменшують обсяги виробництва.

За підсумками першого півріччя випуск твердих і напівтвердих сирів скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Водночас сегмент "білих" сирів демонструє іншу динаміку. Виробництво м'яких і розсільних сирів помітно зросло, що свідчить про збільшення внутрішнього попиту. Попри імпорт цієї продукції, українські виробники поступово посилюють позиції у сегменті.

Темпи зростання виробництва сирних продуктів цього року також сповільнилися після торішнього активного розширення. На ситуацію вплинула доступність дешевших європейських сирів, які активно закуповує сектор HoReCa.

На зовнішніх ринках українські експортери традиційних сирів також стикаються з посиленням конкуренції з боку виробників із Європи та Білорусі.

Наразі українські виробники вершкового масла втрачають позиції на зовнішньому ринку. Імпортна продукція в українських магазинах часто коштує дешевше за вітчизняну, що змушує місцеві заводи скорочувати реалізацію. Прибуток отримують переважно підприємства, які закуповують дешевшу сировину. Водночас виробники фасованого масла змушені залучати покупців постійними маркетинговими акціями та знижками.