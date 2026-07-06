Ціни на молочні продукти: попит падає, виробники запускають акції, а імпорт із ЄС посилює конкуренцію

У літній період попит на молочну продукцію традиційно скорочується через сезонне здешевлення овочів і фруктів, а в умовах війни ситуацію додатково ускладнює низька купівельна спроможність населення. Виробники намагаються стимулювати продажі акціями, однак запаси вершкового масла продовжують зростати, а дешевший імпорт сиру та масла з країн ЄС посилює конкуренцію на українському ринку.

Як інформує Delo.ua, про це інформує "Асоціація виробництва молока".

Ціни на молочні продукти змінюються

За останній місяць ціни на молочну продукцію в Україні змінювалися нерівномірно. Частина товарів подорожчала, тоді як окремі категорії продемонстрували незначне здешевлення. Порівняно з минулим роком більшість молочних продуктів залишаються дорожчими.

Молоко

Пастеризоване молоко жирністю до 2,6% у плівці в середньому коштує 48,33 грн за кілограм. За місяць його ціна зросла на 0,7%, а за рік - на 5,9%. Залежно від виробника вартість варіюється від 41,99 до 56,94 грн за кілограм.

Пастеризоване молоко у пластикових пляшках коштує в середньому 66,31 грн за кілограм. Порівняно з попереднім місяцем воно подешевшало на 0,2%, однак за рік подорожчало на 4%. Ціни на продукцію різних виробників коливаються від 51,61 до 72,93 грн за кілограм.

Кефір

Кефір жирністю 2,5% у плівці в середньому продається по 58,75 грн за кілограм. За місяць його вартість знизилася на 0,7%, але порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла на 6%. Мінімальна ціна становить 49,99 грн, максимальна - 63,32 грн за кілограм.

Кефір у пластикових пляшках коштує в середньому 79,43 грн за кілограм. За місяць він подешевшав на 0,5%, тоді як у річному вимірі подорожчав на 3%. Ціни перебувають у межах від 71,72 до 79,25 грн за кілограм.

Сметана

Середня ціна сметани жирністю 15% у стаканах становить 192,75 грн за кілограм. За місяць вона знизилася на 0,6%, а за рік зросла на 1%. Вартість продукції різних виробників коливається від 148,30 до 236,54 грн за кілограм.

Сметана у м'якій упаковці коштує в середньому 155,57 грн за кілограм. За останній місяць вона подорожчала на 2,1%, а за рік - на 6%. Ціни варіюються від 128,86 до 176,21 грн за кілограм.

Йогурти

Питний йогурт жирністю від 1,6% до 2,8% продається в середньому по 123,55 грн за кілограм. За місяць його вартість збільшилася на 1,3%, а за рік - на 6%. Діапазон цін становить від 127,54 до 137,44 грн за кілограм.

Ложковий йогурт у середньому коштує 178,09 грн за кілограм. За місяць він подешевшав на 0,8%, проте за рік подорожчав на 10%. Ціни на продукцію різних виробників становлять від 131,23 до 175,71 грн за кілограм.

Кисломолочний сир

Середня ціна кисломолочного сиру жирністю 9% становить 302,78 грн за кілограм. За останній місяць продукт подорожчав на 2,2%, а за рік - на 8%. Мінімальна зафіксована ціна - 236,86 грн, максимальна - 325,71 грн за кілограм.

Вершкове масло

Вершкове масло українського виробництва жирністю 72,5–73% коштує в середньому 599,87 грн за кілограм. За місяць воно подорожчало на 2,4%, а за рік - на 3%. Залежно від виробника ціни коливаються від 477,22 до 763,89 грн за кілограм.

Окремі марки масла демонстрували стабільність або незначне зниження вартості. Водночас імпортне вершкове масло продається в середньому по 1170 грн за кілограм, що майже вдвічі дорожче за українську продукцію.

Тверді сири

Сир "Український" жирністю 50% у середньому коштує 632,72 грн за кілограм. За місяць він подорожчав на 2,6%, а за рік - на 9%. Ціни на ринку коливаються від 342,05 до 636,18 грн за кілограм.

Сир "Голландський" жирністю 45% продається в середньому по 624,47 грн за кілограм. За місяць його вартість знизилася на 0,8%, однак у річному вимірі зросла на 6%. Мінімальна ціна становить 422,90 грн, максимальна - 745,80 грн за кілограм.

Сир "Маасдам" українського виробництва коштує в середньому 753,84 грн за кілограм. За місяць він подешевшав на 5%, але за рік подорожчав на 6%. Водночас імпортний "Маасдам" у середньому на 30% дешевший за український аналог.

Сир "Гауда" українського виробництва продається по 615,03 грн за кілограм. За останній місяць він подорожчав на 4%, а за рік - також на 4%. Ціни варіюються від 519 до 699 грн за кілограм.

Моцарела

Моцарела українського виробництва жирністю 45% у середньому коштує 574,24 грн за кілограм. За місяць сир подорожчав на 5,1%, однак порівняно з минулим роком його ціна знизилася на 4%. Вартість продукції українських виробників становить від 349 до 733,32 грн за кілограм, тоді як імпортна моцарела в середньому коштує 669 грн за кілограм, що приблизно на 17% дорожче за вітчизняну.

Наразі українські виробники вершкового масла втрачають позиції на зовнішньому ринку. Імпортна продукція в українських магазинах часто коштує дешевше за вітчизняну, що змушує місцеві заводи скорочувати реалізацію. Прибуток отримують переважно підприємства, які закуповують дешевшу сировину. Водночас виробники фасованого масла змушені залучати покупців постійними маркетинговими акціями та знижками.