Цены на молочные продукты: спрос падает, производители запускают акции, а импорт из ЕС усиливает конкуренцию

В летний период спрос на молочную продукцию традиционно сокращается из-за сезонного удешевления овощей и фруктов, а в условиях войны ситуацию дополнительно усложняет низкая покупательная способность населения. Производители пытаются стимулировать продажи акциями, однако запасы сливочного масла продолжают расти, а более дешевый импорт сыра и масла из стран ЕС усиливает конкуренцию на украинском рынке.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Ассоциация производства молока".

Цены на молочные продукты меняются

За последний месяц цены на молочную продукцию в Украине изменялись неравномерно. Часть товаров подорожала, в то время как отдельные категории продемонстрировали незначительное удешевление. По сравнению с прошлым годом, большинство молочных продуктов остаются дороже.

Молоко

Пастеризованное молоко жирностью до 2,6% в пленке в среднем стоит 48,33 грн. за килограмм. За месяц его цена выросла на 0,7%, а за год – на 5,9%. В зависимости от производителя, стоимость варьируется от 41,99 до 56,94 грн за килограмм.

Пастеризованное молоко в пластиковых бутылках стоит в среднем 66,31 грн. за килограмм. По сравнению с предыдущим месяцем оно подешевело на 0,2%, однако за год подорожало на 4%. Цены на продукцию разных производителей колеблются от 51,61 до 72,93 грн за килограмм.

Кефир

Кефир жирностью 2,5% в плёнке в среднем продается по 58,75 грн за килограмм. За месяц его стоимость снизилась на 0,7%, но по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году выросла на 6%. Минимальная цена составляет 49,99 грн, максимальная – 63,32 грн за килограмм.

Кефир в пластиковых бутылках стоит в среднем 79,43 грн. за килограмм. За месяц он подешевел на 0,5%, тогда как в годовом исчислении подорожал на 3%. Цены находятся в пределах от 71,72 до 79,25 грн. за килограмм.

Сметана

Средняя цена сметаны жирностью 15% в стаканах составляет 192,75 грн. за килограмм. За месяц она снизилась на 0,6%, а за год выросла на 1%. Стоимость продукции разных производителей колеблется от 148,30 до 236,54 грн. за килограмм.

Сметана в мягкой упаковке в среднем стоит 155,57 грн за килограмм. За последний месяц она подорожала на 2,1%, а за год – на 6%. Цены варьируются от 128,86 до 176,21 грн. за килограмм.

Йогурты

Питьевой йогурт жирностью от 1,6 до 2,8% продается в среднем по 123,55 грн за килограмм. За месяц его стоимость увеличилась на 1,3%, а за год – на 6%. Диапазон цен составляет от 127,54 до 137,44 грн. за килограмм.

Ложковый йогурт в среднем стоит 178,09 грн за килограмм. В месяц он подешевел на 0,8%, однако за год подорожал на 10%. Цены на продукцию разных производителей составляют от 131,23 до 175,71 грн за килограмм.

Кисломолочный творог

Средняя цена творога жирностью 9% составляет 302,78 грн за килограмм. За последний месяц продукт подорожал на 2,2%, а за год – на 8%. Минимальная зафиксированная цена – 236,86 грн, максимальная – 325,71 грн за килограмм.

Сливочное масло

Сливочное масло украинского производства с жирностью 72,5–73% стоит в среднем 599,87 грн за килограмм. За месяц оно подорожало на 2,4%, а за год – на 3%. В зависимости от производителя, цены колеблются от 477,22 до 763,89 грн за килограмм.

Отдельные марки масла демонстрировали стабильность или незначительное понижение стоимости. В то же время импортное сливочное масло продается в среднем по 1170 грн за килограмм, что почти вдвое дороже украинской продукции.

Твердые сыры

Сыр Украинский жирностью 50% в среднем стоит 632,72 грн за килограмм. За месяц он подорожал на 2,6%, а за год – на 9%. Цены на рынке колеблются от 342,05 до 636,18 грн. за килограмм.

Сыр Голландский жирностью 45% продается в среднем по 624,47 грн за килограмм. За месяц его стоимость снизилась на 0,8%, однако в годовом исчислении выросла на 6%. Минимальная цена составляет 422,90 грн, максимальная – 745,80 грн за килограмм.

Сыр Маасдам украинского производства стоит в среднем 753,84 грн за килограмм. Через месяц он подешевел на 5%, но за год подорожал на 6%. В то же время импортный "Маасдам" в среднем на 30% дешевле украинского аналога.

Сыр Гауда украинского производства продается по 615,03 грн за килограмм. За последний месяц он подорожал на 4%, а за год – также на 4%. Цены варьируются от 519 до 699 грн. за килограмм.

Моцарелла

Моцарелла украинского производства жирностью в 45% в среднем стоит 574,24 грн за килограмм. За месяц творог подорожал на 5,1%, однако по сравнению с прошлым годом его цена снизилась на 4%. Стоимость продукции украинских производителей составляет от 349 до 733,32 грн за килограмм, тогда как импортная моцарелла в среднем стоит 669 грн за килограмм, что примерно на 17% дороже отечественной.

Пока украинские производители сливочного масла теряют позиции на внешнем рынке. Импортная продукция в украинских магазинах часто стоит дешевле отечественной, что заставляет местные заводы сокращать реализацию. Прибыль получают преимущественно предприятия, закупающие более дешевое сырье. В то же время производители фасованного масла вынуждены привлекать покупателей постоянными маркетинговыми акциями и скидками.