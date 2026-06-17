Европейский импорт оказывает давление на украинских производителей сливочного масла

Отечественные производители сливочного масла теряют позиции на внешнем рынке. Импортная продукция в украинских магазинах часто стоит дешевле отечественной, что заставляет местные заводы сокращать реализацию продукции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Инфагро".

Прибыль получают преимущественно те предприятия, которые закупают более дешевое сырье, а производители фасованного масла вынуждены привлекать покупателей постоянными маркетинговыми акциями и скидками.

Главным фактором давления на внутренний и европейский рынки есть продукция из Польши. Поскольку цены в Европейском Союзе снизились, украинские компании лишились прежних экспортных возможностей, из-за чего объемы продаж за границу постоянно падают.

Сейчас внутренний украинский рынок более выгоден для сбыта, чем экспорт. Поэтому часть перерабатывающих заводов не спешит продавать готовые запасы и ожидает повышения цен.

Параллельно в Украине фиксируют рост импорта фасованного масла из Европы. Импортные товары имеют конкурентную стоимость, поэтому европейское масло в украинских магазинах часто стоит дешевле продукции местных торговых марок, даже когда на украинские товары действуют скидки.

Ранее сообщалось, что украинский рынок сливочного масла оказался в сложной ситуации из-за падения спроса на внешних рынках и перенасыщения внутреннего.