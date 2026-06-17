Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,78

--0,03

EUR

51,94

--0,10

Наличный курс:

USD

44,90

44,80

EUR

52,35

52,18

Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Европейский импорт оказывает давление на украинских производителей сливочного масла

хлеб с маслом
Европейское масло в Украине становится дешевле отечественного / Freepik

Отечественные производители сливочного масла теряют позиции на внешнем рынке. Импортная продукция в украинских магазинах часто стоит дешевле отечественной, что заставляет местные заводы сокращать реализацию продукции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Инфагро".

Прибыль получают преимущественно те предприятия, которые закупают более дешевое сырье, а производители фасованного масла вынуждены привлекать покупателей постоянными маркетинговыми акциями и скидками.

Главным фактором давления на внутренний и европейский рынки есть продукция из Польши. Поскольку цены в Европейском Союзе снизились, украинские компании лишились прежних экспортных возможностей, из-за чего объемы продаж за границу постоянно падают.

Сейчас внутренний украинский рынок более выгоден для сбыта, чем экспорт. Поэтому часть перерабатывающих заводов не спешит продавать готовые запасы и ожидает повышения цен.

Параллельно в Украине фиксируют рост импорта фасованного масла из Европы. Импортные товары имеют конкурентную стоимость, поэтому европейское масло в украинских магазинах часто стоит дешевле продукции местных торговых марок, даже когда на украинские товары действуют скидки.

Ранее сообщалось, что украинский рынок сливочного масла оказался в сложной ситуации из-за падения спроса на внешних рынках и перенасыщения внутреннего.

Автор:
Татьяна Ковальчук