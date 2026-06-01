Склады переполнены: украинские производители вынуждены снижать цены на сливочное масло

Украинский рынок сливочного масла работает в условиях избытка продукции. Продавать масло в страны Европейского Союза сейчас экономически невыгодно, поэтому на складах накапливаются большие запасы нереализованного товара. Чтобы освободить место и вернуть оборотные средства, компании начали снижать внутренние цены.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Infagro.

Мировые цены на товар демонстрируют рост, однако украинские заводы пока не получают от этой прибыли.

Каждый изготовитель выбирает собственную тактику для уменьшения убытков. Финансово стабильные предприятия покидают продукцию на складах и ждут, когда условия для продажи улучшатся. Другие компании переориентировали логистику и везут товар в Молдову и страны Кавказского региона, а большинство брендов уменьшают стоимость фасованного масла в украинских супермаркетах за счет регулярных акций и скидок.

Благодаря этим распродажам украинцы покупают больше масла, но всеобщую проблему рынка это не решает. Торговля с Европой остается сложной. На внутреннем рынке Украины ценовой коридор расширяется в сторону удешевления. Если запасы на складах будут расти, заводы снова опустят цены.

Ситуация осложняется тем, что заводы не останавливают линии, несмотря на низкую рентабельность. В мае объемы производства масла стали самыми большими за последние годы и превысили потребности украинцев. По прогнозам аналитиков высокие темпы выпуска продукции будут держаться в начале лета, после чего объемы переработки молока начнут падать.

Для стабилизации рынка украинским компаниям следует срочно наращивать экспорт. Однако поставки в Польшу и страны Балтии остаются ограниченными из-за местных экономических условий, хотя единичные отгрузки в другие государства Западной Европы еще происходят.

Напомним, оптовая стоимость сливочного масла на мировом рынке продолжает уверенно катиться вниз. За последний месяц оно подешевело еще на 242 евро и на конец мая стоимость вала составляет 3845 евро за тонну.