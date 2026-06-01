Склади переповнені: українські виробники змушені знижувати ціни на вершкове масло

Український ринок вершкового масла працює в умовах надлишку продукції. Продавати масло до країн Європейського Союзу зараз економічно невигідно, через що на складах накопичуються великі запаси нереалізованого товару. Щоб звільнити місце та повернути обігрові кошти, компанії почали знижувати внутрішні ціни.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Infagro.

Світові ціни на цей товар демонструють зростання, проте українські заводи поки не отримують від цього прибутку.

Кожен виробник обирає власну тактику для зменшення збитків. Фінансово стабільні підприємства залишають продукцію на складах і чекають, коли умови для продажу покращаться. Інші компанії переорієнтували логістику та везуть товар до Молдови та країн Кавказького регіону, а більшість брендів зменшують вартість фасованого масла в українських супермаркетах за рахунок регулярних акцій та знижок.

Завдяки цим розпродажам українці купують більше масла, але загальну проблему ринку це не вирішує. Торгівля з Європою залишається складною. На внутрішньому ринку України ціновий коридор розширюється у бік здешевлення. Якщо запаси на складах продовжуватимуть рости, заводи знову опустять ціни.

Ситуація ускладнюється тим, що заводи не зупиняють лінії, попри низьку рентабельність. У травні обсяги виробництва масла стали найбільшими за останні роки та перевищили потреби українців. За прогнозами аналітиків, високі темпи випуску продукції будуть триматися на початку літа, після чого обсяги переробки молока почнуть падати.

Для стабілізації ринку українським компаніям потрібно терміново нарощувати експорт. Однак наразі поставки до Польщі та країн Балтії залишаються обмеженими через місцеві економічні умови, хоча поодинокі відвантаження в інші держави Західної Європи ще відбуваються.

Нагадаємо, оптова вартість вершкового масла на світовому ринку продовжує впевнено котитися вниз. За останній місяць воно здешевшало ще на 242 євро і на кінець травня коштвалоє 3845 євро за тонну.