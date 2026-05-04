В Україні знизились ціни на молоко, сметану, масло та низку сирів через низький попит

Низький внутрішній попит та зниження купівельної спроможності населення стримують зростання вартості молочного ряду. Для підтримки обсягів реалізації підприємства застосовують систему знижок та акцій. Проте на ціни в супермаркетах продовжують впливати енергетична криза, вартість добрив та логістичні витрати.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Асоціація виробників молока (АВМ).

Динаміка цін на основні категорії

Станом на поточний період зафіксовано такі середні показники:

молоко 2,6%: у плівці коштує 47,75 грн за кг (-2,3% за місяць), у пластиковій пляшці — 65,70 грн за кг (-1,7%);

кефір 2,5%: у плівці вартує 61,20 грн за кг (+4,6%); у пляшці — 79,21 грн за кг (+1,4%);

сметана 15%: у стаканах ціна становить 189,51 грн за кг (-0,6%); у плівці — 151,41 грн за кг (-0,17%);

йогурт: питний у пляшках коштує 121,78 грн за кг (-2,06%); ложковий у стаканах — 167,08 грн за кг (+2,4%);

сир кисломолочний 9%: середня вартість складає 292,70 грн за кг (+0,1%);

вершкове масло 72,5-73%: вітчизняне коштує 577,31 грн за кг (-1,4%); імпортне масло дорожче за українське на 101% (1159,50 грн за кг).

Ринок твердих та м’яких сирів

Ціни на сири залежать від походження продукції та бренду. На ринку зафіксовані такі середні ціни:

"Український" (50%): 609,93 грн за кг. Порівняно з попереднім місяцем товар подорожчав лише на 1,13 грн. (+0,2%);

"Голландський" (45%): 600,38 грн за кг. Порівняно з попереднім місяцем товар подешевшав на 9,67 грн (-1,6%);

"Маасдам" (45%): вітчизняний — 730,51 грн за кг, що на 37,86 грн. (-4,9%) менше ніж місяць тому. Імпортний бренд Kroon — 529,00 грн за кг (на 28% дешевше української продукції);

"Гауда" (45%): українська — 609,15 грн за кг, що на 21,42 грн. (+4%) більше відносно попереднього місяця. Імпортний Hollander — 439,00 грн за кг (на 28% дешевше вітчизняної продукції);

"Моцарелла" (45%): вітчизняна — 545,06 грн за кг, що на 19,95 грн (-3,5%) дешевше, ніж місяць тому. Імпортний ARO — 649,00 грн за кг (на 19% дорожче вітчизняної продукції).

Фактори впливу та прогноз

Низький попит на молочні продукти на внутрішньому ринку в умовах зниження купівельної спроможності населення стримує підвищення цін на молочний ряд. "Молокопереробні підприємства стимулюють продажі на внутрішньому ринку шляхом проведення акцій та знижок на свою продукцію в супермаркетах. Попит на сири вітчизняного виробництва стримує збільшення імпорту молочної продукції", — зазначає аналітик АВМ Георгій Кухіашвілі.

Зростання витрат на дизельне пальне та добрива, спричинене нестабільністю у регіоні Перської затоки та перебоями у постачанні енергоносіїв, безпосередньо впливає на собівартість. Голова комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду припускає, що ціни можуть зрости на 8–10%, оскільки витрати на пальне та добрива виробники закладають у кінцеву вартість продукції.

Для стабілізації галузі, на думку Кухіашвілі, потрібно:

підтримати законопроєкт 6068-д щодо протидії нечесним торговельним практикам;

запровадити захисні заходи проти зростаючого імпорту;

посилити боротьбу із сірим імпортом молочних продуктів;

закуповувати продовольство для державних потреб виключно у українських виробників.

Нагадаємо, за першу половину квітня обсяги експорту української молочної продукції впали на 9,1% порівняно з березнем. Загальна вартість зовнішньої торгівлі в цьому сегменті за вказаний період склала $23,2 млн. Це на 6,1% менше, ніж у березні поточного року.