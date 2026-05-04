Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,91

--0,05

EUR

51,60

+0,14

Наличный курс:

USD

43,88

43,75

EUR

51,75

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине снизились цены на молоко, сметану, масло и ряд сыров из-за низкого спроса

молоко, молочные продукты
В Украине снизились цены на ряд молочных продуктов / Freepik

Низкий внутренний спрос и понижение покупательной способности населения сдерживают рост стоимости молочного ряда. Для поддержания размеров реализации компании используют систему скидок и акций. Однако цены в супермаркетах продолжают влиять энергетический кризис, стоимость удобрений и логистические расходы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Ассоциация производителей молока (АВМ).

Динамика цен на основные категории

По состоянию на текущий период зафиксированы следующие средние показатели:

  • молоко 2,6%: в пленке стоит 47,75 грн за кг (-2,3% в месяц), в пластиковой бутылке - 65,70 грн за кг (-1,7%);
  • кефир 2,5%: в пленке стоит 61,20 грн за кг (+4,6%); в бутылке - 79,21 грн за кг (+1,4%);
  • сметана 15%: в стаканах цена составляет 189,51 грн/кг (-0,6%); в пленке - 151,41 грн за кг (-0,17%);
  • йогурт: питьевой в бутылках стоит 121,78 грн за кг (-2,06%); ложковый в стаканах - 167,08 грн за кг (+2,4%);
  • творог кисломолочный 9%: средняя стоимость составляет 292,70 грн за кг (+0,1%);
  • сливочное масло 72,5-73%: отечественное стоит 577,31 грн за кг (-1,4%); импортное масло дороже украинского на 101% (1159,50 грн за кг).

Рынок твердых и мягких сыров

Цены на сыры зависят от производства продукции и бренда. На рынке зафиксированы следующие средние цены:

  • Украинский (50%): 609,93 грн за кг. По сравнению с предыдущим месяцем товар подорожал всего на 1,13 грн. (+0,2%);
  • Голландский (45%): 600,38 грн за кг. По сравнению с предыдущим месяцем товар подешевел на 9,67 грн (-1,6%);
  • "Маасдам" (45%): отечественный - 730,51 грн за кг, что на 37,86 грн. (-4,9%) меньше месяца назад. Импортный бренд Kroon - 529,00 грн за кг (на 28% дешевле украинской продукции);
  • "Гауда" (45%): украинский - 609,15 грн за кг, что на 21,42 грн. (+4%) больше по отношению к предыдущему месяцу. Импортный Hollander - 439,00 грн за кг (на 28% дешевле отечественной продукции);
  • "Моцарелла" (45%): отечественная - 545,06 грн за кг, что на 19,95 грн (-3,5%) дешевле, чем месяц назад. Импортный ARO - 649,00 грн за кг (на 19% дороже отечественной продукции).

Факторы влияния и прогноз

Низкий спрос на молочные продукты на внутреннем рынке в условиях понижения покупательной способности населения сдерживает повышение цен на молочный ряд. "Молокоперерабатывающие предприятия стимулируют продажи на внутреннем рынке путем проведения акций и скидок на свою продукцию в супермаркетах. Спрос на сыры отечественного производства сдерживает увеличение импорта молочной продукции", - отмечает аналитик АВМ Георгий Кухиашвили.

Рост расходов на дизельное топливо и удобрения, вызванный нестабильностью в регионе Персидского залива и перебоями в снабжении энергоносителями, оказывает непосредственное влияние на себестоимость. Председатель комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике Александр Гайду предполагает, что цены могут вырасти на 8–10%, поскольку расходы на горючее и удобрения производители закладывают в конечную стоимость продукции.

Для стабилизации отрасли, по мнению Кухиашвили, необходимо:

  • поддержать законопроект 6068-д по противодействию нечестным торговым практикам;
  • ввести защитные меры против растущего импорта;
  • усилить борьбу с серым импортом молочных продуктов;
  • закупать продовольствие для государственных нужд исключительно у украинских производителей.

Напомним, с первой половины апреля объемы экспорта украинской молочной продукции упали на 9,1% по сравнению с мартом . Общая стоимость внешней торговли в этом сегменте за указанный период составила $23,2 млн. Это на 6,1% меньше, чем в марте этого года.

Автор:
Татьяна Ковальчук