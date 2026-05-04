В Украине снизились цены на молоко, сметану, масло и ряд сыров из-за низкого спроса

Низкий внутренний спрос и понижение покупательной способности населения сдерживают рост стоимости молочного ряда. Для поддержания размеров реализации компании используют систему скидок и акций. Однако цены в супермаркетах продолжают влиять энергетический кризис, стоимость удобрений и логистические расходы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Ассоциация производителей молока (АВМ).

Динамика цен на основные категории

По состоянию на текущий период зафиксированы следующие средние показатели:

молоко 2,6%: в пленке стоит 47,75 грн за кг (-2,3% в месяц), в пластиковой бутылке - 65,70 грн за кг (-1,7%);

кефир 2,5%: в пленке стоит 61,20 грн за кг (+4,6%); в бутылке - 79,21 грн за кг (+1,4%);

сметана 15%: в стаканах цена составляет 189,51 грн/кг (-0,6%); в пленке - 151,41 грн за кг (-0,17%);

йогурт: питьевой в бутылках стоит 121,78 грн за кг (-2,06%); ложковый в стаканах - 167,08 грн за кг (+2,4%);

творог кисломолочный 9%: средняя стоимость составляет 292,70 грн за кг (+0,1%);

сливочное масло 72,5-73%: отечественное стоит 577,31 грн за кг (-1,4%); импортное масло дороже украинского на 101% (1159,50 грн за кг).

Рынок твердых и мягких сыров

Цены на сыры зависят от производства продукции и бренда. На рынке зафиксированы следующие средние цены:

Украинский (50%): 609,93 грн за кг. По сравнению с предыдущим месяцем товар подорожал всего на 1,13 грн. (+0,2%);

Голландский (45%): 600,38 грн за кг. По сравнению с предыдущим месяцем товар подешевел на 9,67 грн (-1,6%);

"Маасдам" (45%): отечественный - 730,51 грн за кг, что на 37,86 грн. (-4,9%) меньше месяца назад. Импортный бренд Kroon - 529,00 грн за кг (на 28% дешевле украинской продукции);

"Гауда" (45%): украинский - 609,15 грн за кг, что на 21,42 грн. (+4%) больше по отношению к предыдущему месяцу. Импортный Hollander - 439,00 грн за кг (на 28% дешевле отечественной продукции);

"Моцарелла" (45%): отечественная - 545,06 грн за кг, что на 19,95 грн (-3,5%) дешевле, чем месяц назад. Импортный ARO - 649,00 грн за кг (на 19% дороже отечественной продукции).

Факторы влияния и прогноз

Низкий спрос на молочные продукты на внутреннем рынке в условиях понижения покупательной способности населения сдерживает повышение цен на молочный ряд. "Молокоперерабатывающие предприятия стимулируют продажи на внутреннем рынке путем проведения акций и скидок на свою продукцию в супермаркетах. Спрос на сыры отечественного производства сдерживает увеличение импорта молочной продукции", - отмечает аналитик АВМ Георгий Кухиашвили.

Рост расходов на дизельное топливо и удобрения, вызванный нестабильностью в регионе Персидского залива и перебоями в снабжении энергоносителями, оказывает непосредственное влияние на себестоимость. Председатель комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике Александр Гайду предполагает, что цены могут вырасти на 8–10%, поскольку расходы на горючее и удобрения производители закладывают в конечную стоимость продукции.

Для стабилизации отрасли, по мнению Кухиашвили, необходимо:

поддержать законопроект 6068-д по противодействию нечестным торговым практикам;

ввести защитные меры против растущего импорта;

усилить борьбу с серым импортом молочных продуктов;

закупать продовольствие для государственных нужд исключительно у украинских производителей.

Напомним, с первой половины апреля объемы экспорта украинской молочной продукции упали на 9,1% по сравнению с мартом . Общая стоимость внешней торговли в этом сегменте за указанный период составила $23,2 млн. Это на 6,1% меньше, чем в марте этого года.