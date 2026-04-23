Экспорт украинских молочных продуктов сократился на 9% в апреле
Внешняя торговля украинскими молокопродуктами демонстрирует понижение активности в апреле 2026 года. За первую половину месяца объемы экспорта упали на 9,1% по сравнению с мартом, что отражает изменение спроса на ключевые товарные группы.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на экспертно-аналитическую службу Союза молочных предприятий Украины.
Общая стоимость внешней торговли в этом сегменте за указанный период составила $23,2 млн. Это на 6,1% меньше, чем в марте этого года.
Динамика экспорта и импорта
Аналитики отмечают, что падение экспортных показателей наблюдается второй месяц подряд: объемы отгрузок также на 6,3% меньше показателей февраля.
Ситуация по конкретным категориям товаров выглядит неоднородной:
- Наибольшее падение: молоко и сливки сгущены (-40%), молоко и сливки несгущенные (-35%), молочная сыворотка (-15%).
- Существенный рост: кисломолочные продукты (40%), сыры всех видов (18%), сливочное масло и молочные жиры (13%).
Импорт молокопродуктов также продемонстрировал незначительное снижение на 3,9% против марта, хотя закупки сыров иностранного производства остались на стабильном уровне.
Рыночные тенденции и конкуренция
Несмотря на апрельское проседание, украинские производители пытаются адаптироваться к глобальным изменениям. Внутренний рынок остается ограниченным, а конкуренция со стороны европейских производителей усиливается, что заставляет предприятия искать новые ниши на внешних рынках.
Напомним, молочный рынок Европы находится под давлением из - за падения цен на масло и сыр. Мировой рынок вошел в фазу избыточного предложения, что ведет к снижению прибыли отрасли и требует от украинских экспортеров максимальной гибкости в условиях ценового давления.