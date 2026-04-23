Экспорт украинских молочных продуктов сократился на 9% в апреле

Внешняя торговля украинскими молокопродуктами демонстрирует понижение активности в апреле 2026 года. За первую половину месяца объемы экспорта упали на 9,1% по сравнению с мартом, что отражает изменение спроса на ключевые товарные группы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на экспертно-аналитическую службу Союза молочных предприятий Украины.

Общая стоимость внешней торговли в этом сегменте за указанный период составила $23,2 млн. Это на 6,1% меньше, чем в марте этого года.

Динамика экспорта и импорта

Аналитики отмечают, что падение экспортных показателей наблюдается второй месяц подряд: объемы отгрузок также на 6,3% меньше показателей февраля.

Ситуация по конкретным категориям товаров выглядит неоднородной:

Наибольшее падение: молоко и сливки сгущены (-40%), молоко и сливки несгущенные (-35%), молочная сыворотка (-15%).

Существенный рост: кисломолочные продукты (40%), сыры всех видов (18%), сливочное масло и молочные жиры (13%).

Импорт молокопродуктов также продемонстрировал незначительное снижение на 3,9% против марта, хотя закупки сыров иностранного производства остались на стабильном уровне.

Рыночные тенденции и конкуренция

Несмотря на апрельское проседание, украинские производители пытаются адаптироваться к глобальным изменениям. Внутренний рынок остается ограниченным, а конкуренция со стороны европейских производителей усиливается, что заставляет предприятия искать новые ниши на внешних рынках.

Напомним, молочный рынок Европы находится под давлением из - за падения цен на масло и сыр. Мировой рынок вошел в фазу избыточного предложения, что ведет к снижению прибыли отрасли и требует от украинских экспортеров максимальной гибкости в условиях ценового давления.