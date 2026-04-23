Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

--0,23

EUR

51,50

--0,41

Наличный курс:

USD

43,85

43,72

EUR

51,70

51,50

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Экспорт украинских молочных продуктов сократился на 9% в апреле

молоко, сыры, молочная продукция
Украина резко сократила экспорт молочной продукции в ЕС. / Freepik

Внешняя торговля украинскими молокопродуктами демонстрирует понижение активности в апреле 2026 года. За первую половину месяца объемы экспорта упали на 9,1% по сравнению с мартом, что отражает изменение спроса на ключевые товарные группы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на экспертно-аналитическую службу Союза молочных предприятий Украины.

Общая стоимость внешней торговли в этом сегменте за указанный период составила $23,2 млн. Это на 6,1% меньше, чем в марте этого года.

Динамика экспорта и импорта

Аналитики отмечают, что падение экспортных показателей наблюдается второй месяц подряд: объемы отгрузок также на 6,3% меньше показателей февраля.

Ситуация по конкретным категориям товаров выглядит неоднородной:

  • Наибольшее падение: молоко и сливки сгущены (-40%), молоко и сливки несгущенные (-35%), молочная сыворотка (-15%).
  • Существенный рост: кисломолочные продукты (40%), сыры всех видов (18%), сливочное масло и молочные жиры (13%).

Импорт молокопродуктов также продемонстрировал незначительное снижение на 3,9% против марта, хотя закупки сыров иностранного производства остались на стабильном уровне.

Рыночные тенденции и конкуренция

Несмотря на апрельское проседание, украинские производители пытаются адаптироваться к глобальным изменениям. Внутренний рынок остается ограниченным, а конкуренция со стороны европейских производителей усиливается, что заставляет предприятия искать новые ниши на внешних рынках.

Напомним, молочный рынок Европы находится под давлением из - за падения цен на масло и сыр. Мировой рынок вошел в фазу избыточного предложения, что ведет к снижению прибыли отрасли и требует от украинских экспортеров максимальной гибкости в условиях ценового давления.

Автор:
Максим Кольц