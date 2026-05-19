Цены на маршрутки в Киеве: подорожает ли проезд до 30 грн?
Частные перевозчики Киева пока не планируют повышать стоимость проезда в маршрутках, несмотря на обсуждение возможного роста тарифов в коммунальном транспорте до 30 грн.
Как пишет Delo.ua, об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал руководитель Общественного союза "Ассоциация перевозчиков Киева и Киевщины" Игорь Моисеенко.
Изменятся ли цены на маршрутки?
По его словам, частные перевозчики пока не приступали к обсуждению возможного пересмотра тарифов и ожидают окончательных решений городских властей после завершения консультаций.
Он также отметил, что любые изменения стоимости проезда возможны только после официального утверждения новых тарифов в коммунальном транспорте и соответствующих процедур согласования. В частности, компании обязаны заблаговременно информировать городские власти о пересмотре цен.
"Вопрос подорожания в частном транспорте, в принципе, пока не обсуждаем, потому что проект КГГА будет еще проходить общественное слушание по этому поводу. Есть надежда, что все-таки могут власти снизить анонсированный тариф", - заявил эксперт.
Он добавил, что в случае стабильных затрат на горючее и другие составляющие себестоимости услуг, повышение тарифов в маршрутках не планируется.
На сегодня разовая поездка в маршрутках Киева стоит 20 гривен. Последний раз тариф повышали в марте 2026 года на 5 гривен.
О тарифах в коммунальном транспорте
В Киеве планируют обновить тарифы на проезд в коммунальном транспорте с 15 июля. Ввести новые тарифы планируется после завершения процедур регуляторной политики, а также после консультаций с общественностью и профсоюзами.
Стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных поездок на транспортную карту:
- 1–9 поездок – 30 грн;
- 10–19 – 28,90 грн;
- 20-29 - 27,80 грн;
- 30–39 – 26,60 грн;
- 40-49 - 25,50 грн;
- 50 поездок - 25 грн.
Также предусмотрены месячные проездные, где стоимость одной поездки составит около 23,3–23,6 грн. А безлимитный месячный проездной обойдется в 4 тысячи 875 гривен.
Добавим, петиция на сайте Киевского городского совета с призывом остановить повышение тарифов на проезд в коммунальном транспорте столицы до завершения военного положения в сутки набрала необходимые для рассмотрения голоса.