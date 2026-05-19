Цены на маршрутки в Киеве: подорожает ли проезд до 30 грн?

Частные перевозчики Киева пока не планируют повышать стоимость проезда в маршрутках, несмотря на обсуждение возможного роста тарифов в коммунальном транспорте до 30 грн.

Как пишет Delo.ua, об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал руководитель Общественного союза "Ассоциация перевозчиков Киева и Киевщины" Игорь Моисеенко.

Изменятся ли цены на маршрутки?

По его словам, частные перевозчики пока не приступали к обсуждению возможного пересмотра тарифов и ожидают окончательных решений городских властей после завершения консультаций.

Он также отметил, что любые изменения стоимости проезда возможны только после официального утверждения новых тарифов в коммунальном транспорте и соответствующих процедур согласования. В частности, компании обязаны заблаговременно информировать городские власти о пересмотре цен.

"Вопрос подорожания в частном транспорте, в принципе, пока не обсуждаем, потому что проект КГГА будет еще проходить общественное слушание по этому поводу. Есть надежда, что все-таки могут власти снизить анонсированный тариф", - заявил эксперт.

Он добавил, что в случае стабильных затрат на горючее и другие составляющие себестоимости услуг, повышение тарифов в маршрутках не планируется.

На сегодня разовая поездка в маршрутках Киева стоит 20 гривен. Последний раз тариф повышали в марте 2026 года на 5 гривен.

О тарифах в коммунальном транспорте

В Киеве планируют обновить тарифы на проезд в коммунальном транспорте с 15 июля. Ввести новые тарифы планируется после завершения процедур регуляторной политики, а также после консультаций с общественностью и профсоюзами.

Стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных поездок на транспортную карту:

1–9 поездок – 30 грн;

10–19 – 28,90 грн;

20-29 - 27,80 грн;

30–39 – 26,60 грн;

40-49 - 25,50 грн;

50 поездок - 25 грн.

Также предусмотрены месячные проездные, где стоимость одной поездки составит около 23,3–23,6 грн. А безлимитный месячный проездной обойдется в 4 тысячи 875 гривен.

Добавим, петиция на сайте Киевского городского совета с призывом остановить повышение тарифов на проезд в коммунальном транспорте столицы до завершения военного положения в сутки набрала необходимые для рассмотрения голоса.