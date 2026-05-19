В Киеве сохранят скидки на проезд для владельцев проездных: новые тарифы

В Киеве пассажиры, регулярно пользующиеся общественным транспортом, смогут экономить на поездках благодаря месячным проездным билетам. В зависимости от количества поездок их стоимость составит от 23,29 до 23,65 грн. за одну поездку.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Сколько будет стоить одна поездка за проездным

Линейка новых проездных билетов предусматривает месячные пакеты с фиксированным количеством поездок в коммунальном общественном транспорте Киева – автобусах, трамваях, троллейбусах, метро и фуникулере. В то же время чем больше поездок включено в проездной, тем ниже стоимость одной поездки.

В частности, предусмотрены следующие варианты:

46 поездок - 1088 грн (23,65 грн за поездку);

62 поездки - 1463 грн (23,60 грн за поездку);

92 поездки - 2156 грн (23,43 грн за поездку);

124 поездки - 2888 грн (23,29 грн за поездку).

В Департаменте экономики и инвестиций КГГА отмечают, что для пассажиров, постоянно пользующихся общественным транспортом, и дальше будет действовать система скидок через месячные проездные. Механизм останется аналогичным действующему: стоимость поездки будет зависеть от количества приобретенных поездок — чем их больше, тем выгоднее будет тариф.

Напомним, для студентов и учащихся сохраняются льготные условия. Так, студенты будут платить 50% стоимости месячного проездного, а учащиеся во время летних каникул – 25% (во время учебного года – бесплатно). Для граждан, имеющих право на льготный проезд в городском пассажирском коммунальном транспорте, льготы сохраняются.

О подорожании проезда

В Киеве планируют обновить тарифы на проезд в коммунальном транспорте с 15 июля. Ввести новые тарифы планируется после завершения процедур регуляторной политики, а также после консультаций с общественностью и профсоюзами.

Стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных поездок на транспортную карту:

1–9 поездок – 30 грн;

10–19 – 28,90 грн;

20-29 - 27,80 грн;

30–39 – 26,60 грн;

40-49 - 25,50 грн;

50 поездок - 25 грн.

Также предусмотрены месячные проездные, где стоимость одной поездки составит около 23,3–23,6 грн. А безлимитный месячный проездной обойдется в 4 тысячи 875 гривен.

Птиция на сайте Киевского городского совета с призывом остановить повышение тарифов на проезд в коммунальном транспорте столицы до завершения военного положения за сутки набрала необходимые для рассмотрения голоса.