В Закарпатье арестовали известный санаторий и источник минеральной воды

Печерский районный суд Киева арестовал имущественный комплекс санатория "Цветок Полонины" в Закарпатской области и скважину с минеральной водой. Объекты переданы в управление АРМА в рамках уголовного производства по возможным коррупционным схемам.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Zaxid.net.

Что известно об аресте санатория и скважины

Речь идет об имуществе и юридическом лице, принадлежащих "Укрпрофздравнице" – частному акционерному обществу лечебно-оздоровительных учреждений профсоюзов Украины. С 2019 года Государственное бюро расследований расследует дело о возможных коррупционных схемах в структурах "Укрпрофздравницы", "Укрпрофтура" и Федерации профсоюзов Украины, в рамках которой фигурирует и этот санаторий.

По данным следствия, должностные лица указанных организаций за неправомерную выгоду могли принимать решение о незаконном отчуждении имущества профсоюзных санаториев в пользу частных структур, а также организовывать незаконную добычу и продажу минеральной воды. В частности, продукция могла реализовываться по заниженным ценам подконтрольным предприятиям с последующей перепродажей по рыночной стоимости. В делах фигурирует заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины Владимир Саенко как один из вероятных организаторов схемы. Ранее в рамках этого производства уже была арестована и передана АРМА санатории "Поляна" и "Солнечное Закарпатье".

В постановлении также отмечается, что руководство санатория "Цветок Полонины" могло осуществлять добычу минеральной воды с последующей продажей по заниженным ценам из-за ряда связанных компаний. В дальнейшем эти предприятия реализовывали воду по рыночной стоимости, а полученная прибыль могла частично легализовываться и передаваться причастным лицам.

Кроме того, стражи порядка обращают внимание на возможное занижение рентных платежей за пользование недрами. По их данным, в 2021-2023 годах было уплачено около 500 тыс. грн.

Суд принял решение об аресте имущественного комплекса и скважины, а также передаче санатория в управление АРМА. Агентство должно определить управляющего актива на время следствия и судебных процессов. Скважина с минеральной водой остается под арестом и не может использоваться в отдельном решении суда.

О компаниях

Согласно данным YouControl, ООО "Санаторий "Цветок Полонины" полностью принадлежит "Укрпрофздравнице". Директором предприятия с 2018 года является Павел Ганинец - предприниматель и политик из Свалявы.

По информации из открытых источников, ему и его семье принадлежит ряд компаний, в частности ООО "Созвездие", "Нордик новая энергия Украины", "Шейх Хани Сауд-Укр", "Маргит-термал" и "Антарест-инвест". Эти структуры работают в сфере энергетики, торговли, медицины и добычи минеральных вод.

Отдельные предприятия из этого перечня, в частности "Маргит", фигурируют в материалах правоохранителей по поводу возможных схем со снабжением и реализацией минеральной воды.

Также сообщается, что на территории санатория "Цветок Полонины" функционирует отдельный оздоровительный комплекс, принадлежащий ООО "Созвездие". На сайте компании оба объекта позиционируются как единый рекреационный комплекс.

Кроме того, владельцами МЧП "Алекс" является ООО "Минеральные воды Полян"». Бенефициаром компании указан львовский предприниматель Александр Свищев, а среди миноритариев - представители семей Виктора Балоги и Василия Петьовки. Предприятие занимается разливом минеральной воды под известными брендами, в частности, "Поляна Квасова-8", "Поляна Купель-5", "Лужанская" и "Шаянская".

Еще одна компания ООО "Рекреационные технологии" зарегистрирована в селе Поляна в Закарпатье и специализируется на разливе минеральных вод. Среди ее владельцев – бывшие чиновники и предприниматели. К осени 2025 г. структура собственности компании была другой, однако после арестов части скважин в регионе предыдущие владельцы вышли из состава учредителей.

В материале отмечается, что ряд связанных компаний действуют в сфере добычи и разлива минеральных вод в Закарпатье, которая в последние годы оказалась в фокусе правоохранительных органов.

