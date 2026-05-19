На Закарпатті арештували відомий санаторій і джерело мінеральної води

Печерський районний суд Києва арештував майновий комплекс санаторію “Квітка Полонини” у Закарпатській області та свердловину з мінеральною водою. Об’єкти передано в управління АРМА у межах кримінального провадження щодо можливих корупційних схем.

Як пише Delo.ua, про це інформує Zaxid.net.

Що відомо про арешт санаторію та свердловини

Йдеться про майно та юридичну особу, що належать "Укрпрофоздоровниці" - приватному акціонерному товариству лікувально-оздоровчих закладів профспілок України. З 2019 року Державне бюро розслідувань розслідує справу щодо можливих корупційних схем у структурах "Укрпрофоздоровниці", "Укрпрофтуру" та Федерації профспілок України, у межах якої фігурує і цей санаторій.

За даними слідства, посадові особи вказаних організацій за неправомірну вигоду могли ухвалювати рішення про незаконне відчуження майна профспілкових санаторіїв на користь приватних структур, а також організовувати незаконний видобуток і продаж мінеральної води. Зокрема, продукція могла реалізовуватися за заниженими цінами підконтрольним підприємствам із подальшим перепродажем за ринковою вартістю. У матеріалах справи фігурує заступник голови Федерації профспілок України Володимир Саєнко як один з імовірних організаторів схеми. Раніше в межах цього провадження вже було арештовано та передано АРМА санаторії "Поляна" та "Сонячне Закарпаття".

В ухвалі також зазначається, що керівництво санаторію "Квітка Полонини" могло здійснювати видобуток мінеральної води з подальшим продажем за заниженими цінами через низку пов’язаних компаній. Надалі ці підприємства реалізовували воду за ринковою вартістю, а отриманий прибуток міг частково легалізовуватися та передаватися причетним особам.

Крім того, правоохоронці звертають увагу на можливе заниження рентних платежів за користування надрами. За їхніми даними, у 2021–2023 роках було сплачено близько 500 тис. грн.

Суд ухвалив рішення про арешт майнового комплексу та свердловини, а також передачу санаторію в управління АРМА. Агентство має визначити управителя активу на час слідства та судових процесів. Свердловина з мінеральною водою залишається під арештом і не може використовуватися до окремого рішення суду.

Про компанії

Згідно з даними YouControl, ТзОВ "Санаторій "Квітка Полонини" повністю належить "Укрпрофоздоровниці". Директором підприємства з 2018 року є Павло Ганинець - підприємець і політик зі Сваляви.

За інформацією з відкритих джерел, йому та його родині належить низка компаній, зокрема ТзОВ "Сузір’я", "Нордік нова енергія України", "Шейх Хані Сауд-Укр", "Маргіт-термал" та "Антарест-інвест". Ці структури працюють у сферах енергетики, торгівлі, медицини та видобутку мінеральних вод.

Окремі підприємства з цього переліку, зокрема "Маргіт", фігурують у матеріалах правоохоронців щодо можливих схем із постачанням і реалізацією мінеральної води.

Також повідомляється, що на території санаторію "Квітка Полонини" функціонує окремий оздоровчий комплекс, який належить ТзОВ "Сузір’я". На сайті компанії обидва об’єкти позиціонуються як єдиний рекреаційний комплекс.

Крім того, власниками МПП "Алекс" є ТзОВ "Мінеральні води Полян"». Бенефіціаром компанії вказано львівського підприємця Олександра Свіщова, а серед міноритаріїв - представники родин Віктора Балоги та Василя Петьовки. Підприємство займається розливом мінеральної води під відомими брендами, зокрема "Поляна Квасова-8", "Поляна Купель-5", "Лужанська" та "Шаянська".

Ще одна компанія ТзОВ "Рекреаційні технології" зареєстрована у селі Поляна на Закарпатті та спеціалізується на розливі мінеральних вод. Серед її власників - колишні посадовці та підприємці. До осені 2025 року структура власності компанії була іншою, однак після арештів частини свердловин у регіоні попередні власники вийшли зі складу засновників.

У матеріалі наголошується, що низка пов’язаних компаній діє у сфері видобутку та розливу мінеральних вод на Закарпатті, яка останніми роками опинилася у фокусі правоохоронних органів.

