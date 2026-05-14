€1,2 млн доходу за сезон: на Одещині продають курортний комплекс на першій лінії моря

На Одещині виставили на продаж курортний комплекс Star Time Camp, який за історичною моделлю роботи у 2021 році генерував понад €1,2 млн валового доходу за сезон при витратах близько €347 тис. Об’єкт позиціонується як готовий інвестиційний бізнес на першій лінії Чорного моря з потенціалом відновлення та масштабування.

Як пише Delo.ua, про це інформує Inventure.

В Україні продають курортний бізнес

Star Time Camp - дитячий табір на першій лінії Чорного моря в смт Грибівка Одеської області, пропонується як готовий курортний об’єкт із розвиненою інфраструктурою, сформованим номерним фондом та потенціалом масштабування.

Комплекс розташований за адресою вул. Приморська, 20, безпосередньо на узбережжі з власним виходом до моря. До складу входять 4 будівлі загальною площею 1 716,77 кв. м, а також 4 будинки для персоналу і 2 дачі.

Об’єкт розміщений на 4 земельних ділянках загальною площею 0,769 га, які перебувають у довгостроковій оренді на 49–50 років із можливістю продовження. Передбачена також додаткова територія розвитку та проєкт нового корпусу.

Номерний фонд включає 42 стандартні номери, 4 люкси з видом на море, вожатську, будинки для персоналу та дачі. Заплановано розширення ще на 25 номерів і облаштування укриття, що дозволяє збільшити місткість комплексу.

Інфраструктура охоплює власну пляжну зону, два басейни, рятувальну вишку, сцену, літній кінотеатр, спортивні майданчики, ресторан на 300 місць, бар, парковку, охорону, систему відеоспостереження (157 камер), медпункт, ізолятор і артезіанську свердловину.

Об’єкт має впізнаваний бренд, міжнародні екологічні відзнаки (The Green Key, "Блакитний прапор") і належить до небагатьох масштабних дитячих таборів на узбережжі Чорного моря в Україні.

Фінансові показники

Star Time Camp раніше працював як сучасний дитячий табір і демонстрував стабільні фінансові результати. Модель передбачала 12-денні зміни (8 змін за сезон) із середнім чеком близько €814.

За сезон валовий дохід становив €1,207, витрати - €347,87 тис. Показники 2021 року відображають фактичну фінансову модель і потенціал об’єкта за умови якісного управління.

Для відновлення роботи об’єкт потребує косметичного ремонту та будівництва укриття, яке може бути інтегроване в проєкт нового корпусу. Це дозволяє запускати актив поетапно: спершу базова підготовка, далі - розширення номерного фонду та розвиток нових форматів.

Також можливе залучення управлінської команди на старті або довгострокове управління за відсоток від прибутку.

Об’єкт може функціонувати як дитячий табір, family resort, база відпочинку або multi-purpose hospitality-проєкт. Перша лінія моря, інфраструктура та готовий проєкт розвитку забезпечують гнучкість використання.

Star Time Camp - діючий курортний актив із історією та брендом, а не проєкт "з нуля". Причина продажу - виїзд за кордон та акумуляція ліквідності. Ціна та умови договірні.

