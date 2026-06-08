У ЦНАПах спростили будівельні адмінпослуги: замовники самі обиратимуть орган контролю

В Україні спростили отримання адміністративних послуг у сфері будівництва для об’єктів незначної складності (СС1). Відтепер у всіх ЦНАПах замовники будівництва можуть самостійно обирати орган державного архітектурно-будівельного контролю, який розглядатиме їхні документи.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.

Спрощено оформлення будівельних документів

Отримання адміністративних послуг у сфері будівництва стало простішим. В Україні у всіх ЦНАПах запровадили новий підхід, який дозволяє замовникам будівництва самостійно обирати орган державного архітектурно-будівельного контролю для об’єктів незначної складності - класу наслідків СС1.

Цей механізм є частиною реформи містобудування, яку впроваджує Міністерство розвитку. Його мета - зробити процедури у будівельній сфері більш прозорими, передбачуваними та зручними як для громадян, так і для бізнесу.

Відтепер під час подання через ЦНАП повідомлень і декларацій про початок або завершення будівельних робіт, а також у разі внесення змін чи їх скасування, заявник може самостійно визначати орган, який розглядатиме документи. Це може бути або Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ), або відповідний місцевий орган державного архітектурно-будівельного контролю за місцем розташування об’єкта.

Найближчим часом аналогічна можливість буде доступна і під час подання документів через застосунок "Дія".

Нагадаємо, раніше стало відомо про ріст цін і падіння темпів виробництва, через які стрімко дорожчає будівництво в Україні. Зокрема, у березні 2026 року в країні було зафіксовано суттєве зростання цін у будівельному секторі - одразу на 9,4% порівняно з попереднім місяцем. Головними чинниками такої інфляції аналітики називають дефіцит кваліфікованої робочої сили, логістичні проблеми, здорожчання сировини та енергоносіїв, що змушує державу шукати цифрові рішення для захисту бюджету відновлення.