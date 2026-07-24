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Цифрові будівельні послуги економлять державі понад 3 млрд грн
Єдина державна електронна система у сфері будівництва щороку дає державі понад 3 млрд грн економії завдяки будівельним послугам на порталі "Дія".
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства цифрової трансформації України.
ЄДЕССБ запустили у 2020 році. За шість років роботи в системі виконано 9,6 млн реєстраційних дій, а кількість зареєстрованих користувачів перевищила 170 тис.
Система інтегрована з ключовими державними реєстрами. Через портал "Дія" наразі доступні 13 будівельних послуг.
За даними Мінцифри, у системі впровадили:
- автоматичну реєстрацію повідомлень та декларацій;
- єдину чергу розгляду документів;
- автоматичні перевірки даних;
- календар оглядів об’єктів;
- інтеграцію із застосунком "Прозоре будівництво".
У міністерстві зазначають, що цифровізація будівельних процедур має скорочувати паперовий документообіг, пришвидшувати розгляд документів і зменшувати корупційні ризики у сфері будівництва.
Єдина державна електронна система у сфері будівництва створена у співпраці Міністерства розвитку громад та територій і Міністерства цифрової трансформації України.
Зауважимо, що з 2020 року в "Дії" цифровізували 14 будівельних послуг, серед яких замовлення будівельного паспорта, подання сповіщення про початок будівництва та отримання дозволу на експлуатацію.