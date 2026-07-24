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Цифровые строительные услуги экономят государству более 3 млрд грн
Единая государственная электронная система в сфере строительства ежегодно дает государству более 3 млрд. грн. экономии благодаря строительным услугам на портале "Дія".
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства цифровой трансформации Украины.
ЕГЭСБ запустили в 2020 году. За шесть лет работы в системе выполнено 9,6 млн. регистрационных действий, а количество зарегистрированных пользователей превысило 170 тыс.
Система интегрирована с ключевыми государственными реестрами. Через портал "Дію" доступны 13 строительных услуг.
По данным Минцифры, в системе внедрили:
- автоматическую регистрацию уведомлений и деклараций;
- единую очередь рассмотрения документов;
- автоматические проверки данных;
- календарь обзоров объектов;
- интеграцию с приложением "Прозрачное строительство".
В министерстве отмечают, что цифровизация строительных процедур должна сокращать бумажный документооборот, ускорять рассмотрение документов и уменьшать коррупционные риски в сфере строительства.
Единая государственная электронная система в области строительства создана в сотрудничестве Министерства развития общин и территорий и Министерства цифровой трансформации Украины.
Отметим, что с 2020 года в "Дії" цифровизировали 14 строительных услуг, среди которых заказ строительного паспорта, представление уведомления о начале строительства и получение разрешения на эксплуатацию.