Цифровые строительные услуги экономят государству более 3 млрд грн

Единая государственная электронная система в сфере строительства ежегодно дает государству более 3 млрд. грн. экономии благодаря строительным услугам на портале "Дія".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства цифровой трансформации Украины.

ЕГЭСБ запустили в 2020 году. За шесть лет работы в системе выполнено 9,6 млн. регистрационных действий, а количество зарегистрированных пользователей превысило 170 тыс.

Система интегрирована с ключевыми государственными реестрами. Через портал "Дію" доступны 13 строительных услуг.

По данным Минцифры, в системе внедрили:

автоматическую регистрацию уведомлений и деклараций;

единую очередь рассмотрения документов;

автоматические проверки данных;

календарь обзоров объектов;

интеграцию с приложением "Прозрачное строительство".

В министерстве отмечают, что цифровизация строительных процедур должна сокращать бумажный документооборот, ускорять рассмотрение документов и уменьшать коррупционные риски в сфере строительства.

Единая государственная электронная система в области строительства создана в сотрудничестве Министерства развития общин и территорий и Министерства цифровой трансформации Украины.

Отметим, что с 2020 года в "Дії" цифровизировали 14 строительных услуг, среди которых заказ строительного паспорта, представление уведомления о начале строительства и получение разрешения на эксплуатацию.