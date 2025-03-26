Украинцы более 200 тысяч раз воспользовались строительными услугами в "Дії"

Граждане Украины уже более 200 000 раз воспользовались строительными услугами на портале "Дія", что стало возможным благодаря цифровизации строительного сектора.

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Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Введение Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСБ) в 2019 году позволило перевести все документы в онлайн-формат.

Это значительно упростило процесс оформления строительной документации, минимизировало риски подделок и ускорило рассмотрение заявлений.

В настоящее время на портале "Дія" доступно 13 строительных услуг. Самыми популярными среди украинцев стали:

уведомление о начале строительных работ;

выдача строительного паспорта;

право на готовность объекта к эксплуатации;

разрешение на выполнение строительных работ.

"В планах еще более масштабная цифровизация сферы — недавно запустили Градостроительный кадастр на государственном уровне, на его основе внедрим новые цифровые строительные услуги", — написал глава Минцифры Михаил Федоров.

Цифровизация строительного сектора реализовалась при поддержке международных партнеров, в частности, USAID и UK Dev, в рамках проекта "Поддержка цифровой трансформации".

Напомним, что тестирование услуги на выполнение строительных работ стартовало у "Дії" еще в 2023 году.