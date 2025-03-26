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Украинцы более 200 тысяч раз воспользовались строительными услугами в "Дії"
Граждане Украины уже более 200 000 раз воспользовались строительными услугами на портале "Дія", что стало возможным благодаря цифровизации строительного сектора.
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.
Введение Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСБ) в 2019 году позволило перевести все документы в онлайн-формат.
Это значительно упростило процесс оформления строительной документации, минимизировало риски подделок и ускорило рассмотрение заявлений.
В настоящее время на портале "Дія" доступно 13 строительных услуг. Самыми популярными среди украинцев стали:
- уведомление о начале строительных работ;
- выдача строительного паспорта;
- право на готовность объекта к эксплуатации;
- разрешение на выполнение строительных работ.
"В планах еще более масштабная цифровизация сферы — недавно запустили Градостроительный кадастр на государственном уровне, на его основе внедрим новые цифровые строительные услуги", — написал глава Минцифры Михаил Федоров.
Цифровизация строительного сектора реализовалась при поддержке международных партнеров, в частности, USAID и UK Dev, в рамках проекта "Поддержка цифровой трансформации".
Напомним, что тестирование услуги на выполнение строительных работ стартовало у "Дії" еще в 2023 году.