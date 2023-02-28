Минцифры запустило бета-тестирование улучшенной услуги разрешений на строительство в "Дії"

В Министерстве цифровой трансформации анонсировали запуск на портале "Дія" обновленной услуги по выполнению строительных работ. Сейчас же в ведомстве призывают пользователей присоединиться к ее бета-тестированию.

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Сервис будет доступен для людей и компаний, желающих начать строительство объектов класса последствий СС2 и СС3 (жилые многоэтажки, торгово-развлекательные центры и объекты промышленности).

"Мы усовершенствовали услугу и сделали ее удобнее. В частности, улучшили автоматические проверки документов перед отправкой в органы строительного контроля и упростили процедуру заполнения заявки", - говорят в ведомстве.

По словам же министра Михаила Федорова, ранее почти 50% заявок по этой услуге получали отказы, причем часто из-за технических ошибок, которых не заметили заявители.

С обновленной услугой на портале "Дія" для получения разрешения заказчику строительства не придется вносить информацию вручную и добавлять сканы документов - нужно выбрать услугу "Разрешение на выполнение работ" на портале и указать один номер для загрузки информации из Единой государственной электронной системы в сфере строительства. Данные автоматически подтянутся, если они есть в системе, а заказчику останется только проверить их правильность.

После внесения всех сведений перед отправкой заявки на рассмотрение будет проходить автоматическая проверка сведений в документах. В случае обнаружения ошибок или неточностей заказчик получит уведомление о том, какие сведения требуют корректировки. Это позволит снизить количество отказов в получении услуги, а также сэкономит время как заказчикам, так и работникам органа контроля, которые проверяют документы.

Принять участие в бета-тесте могут физические и юридические лица, которые желают получить разрешение на начало строительных работ или внести изменения в уже зарегистрированное разрешение и уже имеют регистрационный номер проектной документации в ЕГЭССС.