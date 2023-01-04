В "Дії" можно снова получить справку из Госреестра прав на недвижимое имущество

Теперь можно снова получить информацию из Государственного реестра прав на недвижимое имущество на портале Дія. С началом полномасштабного вторжения госреестры были закрыты из соображений безопасности.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Вернули на портал Дія справку из Государственного реестра прав. Она подтверждает, что вы - владелец недвижимости", - отметил Федоров.

По его словам, до полномасштабного вторжения услугой ежегодно пользовалось около 1 млн. украинцев. За месяц от запуска на портале Дія справку получили почти 18 тысяч раз.

"К примеру, справку можно заказать перед арендой квартиры, чтобы убедиться, действительно ли вы снимаете жилье у реального владельца. Также она понадобится для дальнейшей оценки и возмещения поврежденного или уничтоженного российскими оккупантами имущества", - подчеркнул министр.

После 24 февраля реестры приостановили работу в целях безопасности. С мая они снова работают.

"За это время мы улучшили услугу. Теперь получить справку можно всего за 5 секунд", – подчеркнул Федоров.

В справке есть информация из 4 основных реестров недвижимости:

1. Государственный реестр прав на недвижимое имущество

2. Реестр прав собственности на недвижимое имущество

3. Государственный реестр ипотек

4. Единый реестр запретов отчуждения объектов недвижимого имущества по объекту недвижимого имущества.

Стоимость услуги - 30 гривен. Административный сбор можно оплатить картой онлайн.

Напомним, 21 декабря в приложении "Дія" запустили программу льготных государственных кредитов на жилье "еселя" . Получить такой кредит можно даже во время войны.

Кроме того, в приложении "Дія" теперь украинцы могут сгенерировать выписку о месте жительства в несколько кликов.