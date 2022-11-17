- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
В "Дї" тепер можна отримати витяг про місце проживання в три кліки
В застосунку “Дія” тепер українці можуть згенерувати один із найпопулярніших документів за кілька кліків.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Успішно завершили бета-тестування послуги у смартфоні, і тепер українці можуть згенерувати один із найпопулярніших документів за кілька кліків. Витяг про місце проживання необхідний при отриманні кожної четвертої держпослуги. Наприклад, при одруженні, відкритті рахунку в банку, влаштуванні дитини в садочок чи при оформленні на роботу", - зазначив Федоров.
З червня отримати витяг можна на порталі "Дія" всього за 1 хвилину. А відтепер і в застосунку.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Як отримати витяг у смартфоні?
1. оновіть застосунок та в розділі «Послуги» виберіть «Довідки та витяги»;
2. оберіть послугу «Витяг про місце проживання»;
3. натисніть «Замовити витяг»;
4. ваша заява буде опрацьована протягом декількох хвилин;
5. якщо відомості про вас знайдені в реєстрі, можете завантажити pdf-документ протягом 24 годин.
"Все, електронний документ завжди з вами у кишені. Жодних роздруківок, сканів та паперів. Цифровізація триває", - підкреслив Федоров
Також документ можна завантажити в PDF-форматі на свій девайс.
Зазначимо, в застосунку “Дія” для власників авто знову доступні штрафи за порушення правил дорожнього руху.
Нагадаємо, в застосунку "Дія" з'явилися чотири нові сервіси- електронні пенсійне посвідчення та посвідка на проживання, документи англійською і послуга шерингу авто.
Також незабаром батьки зможуть оформити згоду на тимчасовий виїзд дитини за кордон у застосунку “Дія” за кілька кліків та без участі нотаріуса.