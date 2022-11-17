В "Дї" тепер можна отримати витяг про місце проживання в три кліки

В застосунку “Дія” тепер українці можуть згенерувати один із найпопулярніших документів за кілька кліків.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Успішно завершили бета-тестування послуги у смартфоні, і тепер українці можуть згенерувати один із найпопулярніших документів за кілька кліків. Витяг про місце проживання необхідний при отриманні кожної четвертої держпослуги. Наприклад, при одруженні, відкритті рахунку в банку, влаштуванні дитини в садочок чи при оформленні на роботу", - зазначив Федоров.

З червня отримати витяг можна на порталі "Дія" всього за 1 хвилину. А відтепер і в застосунку.

Як отримати витяг у смартфоні?

1. оновіть застосунок та в розділі «Послуги» виберіть «Довідки та витяги»;

2. оберіть послугу «Витяг про місце проживання»;

3. натисніть «Замовити витяг»;

4. ваша заява буде опрацьована протягом декількох хвилин;

5. якщо відомості про вас знайдені в реєстрі, можете завантажити pdf-документ протягом 24 годин.

"Все, електронний документ завжди з вами у кишені. Жодних роздруківок, сканів та паперів. Цифровізація триває", - підкреслив Федоров

Також документ можна завантажити в PDF-форматі на свій девайс.

Зазначимо, в застосунку “Дія” для власників авто знову доступні штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Нагадаємо, в застосунку "Дія" з'явилися чотири нові сервіси- електронні пенсійне посвідчення та посвідка на проживання, документи англійською і послуга шерингу авто.

Також незабаром батьки зможуть оформити згоду на тимчасовий виїзд дитини за кордон у застосунку “Дія” за кілька кліків та без участі нотаріуса.