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Дозвіл на виїзд дитини за кордон можна буде оформити у "Дії"
Батьки зможуть оформити згоду на тимчасовий виїзд дитини за кордон у застосунку “Дія” за кілька кліків та без участі нотаріуса.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
"Комітет цифрової трансформації підтримав законопроєкт, що дозволить батькам оформлювати через застосунок "Дія" тимчасовий дозвіл на виїзд дитини, якій не виповнилося 16 років", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що батьки зможуть оформити згоду на тимчасовий виїзд дитини за кордон у застосунку "Дія" за кілька кліків та без участі нотаріуса, а також без бюрократії, черг та безоплатно.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Ця реформа враховує виклики сьогодення та забезпечить можливість батькам швидко, зручно та безоплатно оформити таку згоду", - підкреслили в Мінцифрі.
Нагадаємо, в застосунку "Дія" з'явилися чотири нові сервіси - електронні пенсійне посвідчення та посвідка на проживання, документи англійською і послуга шерингу авто.
Також повернулася функція сплати штрафів від патрульної поліції у разі порушення правил дорожнього руху, яка з лютого також була призупинена. У Мінцифри обіцяють відновити згодом і сплату штрафів за фото- та відеофіксацією.