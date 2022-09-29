Дозвіл на виїзд дитини за кордон можна буде оформити у "Дії"

Батьки зможуть оформити згоду на тимчасовий виїзд дитини за кордон у застосунку “Дія” за кілька кліків та без участі нотаріуса.

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Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Комітет цифрової трансформації підтримав законопроєкт, що дозволить батькам оформлювати через застосунок "Дія" тимчасовий дозвіл на виїзд дитини, якій не виповнилося 16 років", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що батьки зможуть оформити згоду на тимчасовий виїзд дитини за кордон у застосунку "Дія" за кілька кліків та без участі нотаріуса, а також без бюрократії, черг та безоплатно.

"Ця реформа враховує виклики сьогодення та забезпечить можливість батькам швидко, зручно та безоплатно оформити таку згоду", - підкреслили в Мінцифрі.

Нагадаємо, в застосунку "Дія" з'явилися чотири нові сервіси - електронні пенсійне посвідчення та посвідка на проживання, документи англійською і послуга шерингу авто.

Також повернулася функція сплати штрафів від патрульної поліції у разі порушення правил дорожнього руху, яка з лютого також була призупинена. У Мінцифри обіцяють відновити згодом і сплату штрафів за фото- та відеофіксацією.