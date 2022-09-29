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Разрешение на выезд ребенка за границу можно будет оформить в "Дії"
Родители смогут оформить согласие на временный выезд ребенка за границу в приложении "Дія" за несколько кликов и без участия нотариуса.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
"Комитет цифровой трансформации поддержал законопроект, который позволит родителям оформлять через приложение "Дія" временное разрешение на выезд ребенка, которому не исполнилось 16 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что родители смогут оформить согласие на временный выезд ребенка за границу в приложении "Дія" за несколько кликов без участия нотариуса, а также без бюрократии, очередей и бесплатно.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Эта реформа учитывает нынешние вызовы и обеспечит возможность родителям быстро, удобно и бесплатно оформить такое согласие", - подчеркнули в Минцифре.
Напомним, в приложении "Дія" появились четыре новых сервиса - электронные пенсионное удостоверение и вид на жительство, документы на английском языке и услуга шеринга авто.
Также вернулась функция уплаты штрафов от патрульной полиции в случае нарушения ПДД, которая с февраля также была приостановлена. В Минцифре обещают восстановить впоследствии и уплату штрафов по фото- и видеофиксации.